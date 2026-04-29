La star brésilienne a ravi un jeune qui l'a accompagné sur le terrain dans la nuit de mardi à mercredi. Ses petits gestes d'attention ont fait craquer son fan.

Blick Sport

Des images qui font chaud au cœur. Neymar, qui doit lutter pour obtenir la confiance de Carlo Ancelotti afin d'être sélectionné pour la Coupe du monde, a offert à un jeune un souvenir qu'il chérira toute sa vie. Dans la nuit de mardi à mercredi, la star brésilienne a enlacé deux escorts kids avant d'entrer sur la pelouse. A l'entrée du tunnel, on voit les deux jeunes très émus à l'approche de leur idole. Le «Ney» les prend dans les bras et échange quelques mots avec l'un d'eux. Celui-ci ne peut s'empêcher de lâcher des larmes.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Cette scène s'est déroulée lors du déplacement de Santos sur le terrain de San Lorenzo dans le cadre de la troisième journée de la Copa Sudamericana. Ce geste n'a toutefois pas permis aux coéquipiers de Neymar de remporter une première victoire dans cette compétition. Les deux équipes se sont séparées sur un score de parité (1-1). Même s'il n'a pas été décisif sur le terrain, l'ancien joueur du Barça et du PSG a au moins vendu du rêve en dehors du pré. De quoi améliorer son image après des propos polémiques tenus au début du mois.

Est-ce que cela sera suffisant pour obtenir un billet pour le Mondial cet été? Récemment, Neymar a reçu le soutien du président Lula, comme ce dernier l'a expliqué il y a deux semaines. «J'ai discuté avec Ancelotti et il m'a demandé: "Tu crois que Neymar devrait être appelé?" Je lui ai répondu: "S'il est prêt physiquement, il a le niveau pour ça".» L'attaquant de 34 ans est le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao avec 79 réalisations, soit deux de plus que le «Roi» Pelé. Son dernier match en équipe nationale remonte toutefois à octobre 2023.

Une retraite en décembre?

Parfois mis sur le banc des accusés, le capitaine de Santos a obtenu ces derniers temps des bonnes nouvelles sur le plan juridique. La semaine dernière, le Tribunal suprême espagnol a confirmé en appel la relaxe de Neymar et d'ex-dirigeants du FC Barcelone, qui étaient poursuivis pour corruption et escroquerie dans le cadre du transfert de la star brésilienne au Barça en 2013. Fin mars, alors qu'il était accusé de «pollution» lors de la construction d'un lac artificiel, il a vu son amende de plus de 3 millions de dollars annulée par un tribunal.

Opéré du genou gauche fin décembre, Neymar a fait son retour au jeu mi-février. Il est actuellement pris dans une course contre-la-montre pour retrouver l'intégralité de ses moyens afin de convaincre Ancelotti de lui donner une chance. Ce qui pourrait être sa dernière danse avec la Seleçao. «Il se pourrait qu'en décembre j'aie envie de prendre ma retraite», a-t-il affirmé lors d'un entretien à la chaîne en ligne Cazé TV. Avec une sixième étoile sur le maillot du Brésil?