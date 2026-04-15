Neymar a marqué son quatrième but de la saison face aux Paraguayens de Recoleta. Mais la star du football brésilien n'est pas parvenue à faire gagner son équipe de Santos en Coupe sud-américaine.

ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, âgé de 34 ans, dispose d'une dizaine de matches pour convaincre le sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti, qui l'a snobé du dernier rassemblement, avant l'annonce de la liste, le 18 mai prochain.

Le président Lula s'en mêle

Le sort du meneur de jeu est devenu une affaire d'Etat au Brésil où le président Lula a estimé mardi que le joueur devait être pris «s'il prêt physiquement». Touché par les blessures à répétition ces dernières années, Neymar n'a joué que huit matches (sur 22) depuis le début de l'année 2026, pour quatre buts.

Sur son terrain fétiche de Vila Belmiro, à Sao Paulo, il a marqué mardi dès la quatrième minute du match de Coupe sud-américaine, une compétition continentale de deuxième niveau. Mais Recoleta, club paraguayen a égalisé sur pénalty en fin de première période, au grand dam des supporters locaux qui ont fini par siffler leurs joueurs, maladroits.