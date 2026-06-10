DE
FR

En seulement 30 heures
Le tournoi sera lancé par trois cérémonies d'ouverture

La FIFA promet «le plus grand spectacle au monde» pour l'ouverture de la Coupe du monde 2026. Pas moins de trois cérémonies auront lieu en à peine 30 heures, à Mexico, Toronto et Los Angeles.
Publié: il y a 53 minutes
1/5
Jeudi, la première des trois cérémonies d'ouverture aura lieu à Mexico.
Photo: AFP
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander Hornstein

Plus d’équipes, plus d’argent, plus de spectacle. Lorsque le coup d’envoi du match d’ouverture entre le Mexique de football et l'Afrique du Sud de football sera donné jeudi à 21h (heure suisse), la fête aura déjà commencé depuis longtemps sur place.

À lire aussi
Vagner Gomes a découvert le football au Qatar avant tout le monde
Coupe du monde 2026
«C'était vraiment particulier»
Vagner Gomes a découvert le football au Qatar avant tout le monde
Quelles sont les équipes les mieux valorisées du tournoi?
Coupe du monde 2026
Yamal plus coté que la Suisse
Quelles sont les équipes les mieux valorisées du tournoi?

La Coupe du monde 2026 s’ouvrira officiellement dès 19h30 avec ce que la FIFA présente comme «le plus grand spectacle au monde». Organisée à Mexico, cette cérémonie d’ouverture promet un show d’envergure. La liste des artistes annoncés évoque davantage celle d’un grand festival international que celle d’une cérémonie sportive. Fait inédit: trois cérémonies d’ouverture seront organisées en l’espace de seulement trente heures.

Shakira et J Balvin en tête d'affiche à Mexico

C'est le Mexique qui donnera le coup d’envoi des festivités. Ensuite, le show se tournera vers Toronto le 12 juin et Los Angeles le 13 juin. Un spectacle de 90 minutes mettra à chaque fois à l’honneur l’identité culturelle du pays hôte.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Les organisateurs mexicains ont notamment prévu de mettre en scène le célèbre «papel picado», ces décorations mexicaines en papier découpé qui symbolisent les célébrations populaires du pays. Côté musique, la programmation est particulièrement prestigieuse. Shakira, J Balvin et Burna Boy figurent parmi les vedettes annoncées. Les deux derniers participent d’ailleurs à l’une des chansons officielles de cette Coupe du monde.

À Toronto, la diversité canadienne à l'honneur

Le lendemain, Toronto prendra le relais avec un spectacle centré sur le concept de «Mosaik», une représentation de la diversité culturelle canadienne.

Dès 19h30, soit une heure et demie avant le coup d’envoi de la rencontre entre le Canada et la Bosnie, la cérémonie mettra en avant les communautés, les cultures et les différentes identités qui composent le pays. Sur scène, plusieurs artistes de renommée internationale sont attendus, notamment Michael Bublé et Alessia Cara.

Los Angeles pour conclure

Quelques heures plus tard seulement, dans la nuit de vendredi à samedi, les États-Unis présenteront leur propre cérémonie à Los Angeles, avant le match entre les États-Unis et le Paraguay.

Le spectacle, annoncé comme la plus grande cérémonie d’ouverture jamais organisée dans le cadre d’une Coupe du monde, réunira notamment Katy Perry, Future et Anitta. Au-delà de la musique, cette cérémonie mettra l’accent sur plusieurs thèmes chers aux organisateurs: l’identité, l’ambition et l’énergie créative, autant de valeurs que les États-Unis souhaitent associer à l’événement.

À lire aussi
Refoulé par les USA, Omar Artan accueilli en héros en Somalie
Avec vidéo
Coupe du monde 2026
À la sortie de l'avion
Refoulé par les USA, Omar Artan accueilli en héros en Somalie
Les difficultés d'entrée aux Etats-Unis ternissent le Mondial
Coupe du monde 2026
Supporters et joueurs touchés
Les difficultés d'entrée aux Etats-Unis ternissent le Mondial

Malgré leurs approches différentes, les trois cérémonies partageront une même ambition: mettre en lumière l’identité culturelle de chacun des pays hôtes tout en célébrant l’universalité du football.

Comme l’a souligné Gianni Infantino: «Ces célébrations réunissent la musique, la culture et le football d’une manière qui reflète à la fois l’identité propre de chaque nation et l’unité qui caractérise ce tournoi.» Un message d’unité et de rassemblement que la FIFA entend placer au cœur de cette Coupe du monde historique.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026