Refoulé à son arrivée aux Etats-Unis alors qu'il devait arbitrer la Coupe du monde, Omar Artan est rentré mercredi en Somalie. Des dizaines de personnes l'attendaient à l'aéroport pour lui témoigner leur soutien.

Blick Sport

La nouvelle a fait le tour du monde: Omar Artan, arbitre somalien désigné par la FIFA pour officier durant la Coupe du monde, a été interdit d'entrer aux Etats-Unis. Ce mercredi, celui qui a été désigné meilleur arbitre africain 2025 faisait son retour au pays.

Et l'homme de 34 ans a eu droit à une belle surprise à sa sortie de l'avion. Plusieurs dizaines de personnes, drapeau somalien autour des épaules, l'attendaient en effet à l'aéroport de Mogadiscio, capitale de la Somalie, pour l'accueillir.

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«J'avais les bons documents»

De quoi lui donner le sourire, comme le montrent les images. Mais certainement pas de quoi lui faire oublier la frustration de ne pas pouvoir officier durant le Mondial. «Je ne suis qu'un arbitre qui tentait de vivre son rêve, le plus grand rêve de ma vie, participer à la Coupe du monde», expliquait-il mardi après avoir dû quitter les USA. «J'avais les bons documents, j'avais tout, j'avais le bon visa», a-t-il affirmé au «New York Times», ajoutant avoir montré aux agents de l'immigration des documents de la FIFA ainsi que des photos de sa carrière.

Devant ses compatriotes, l'arbitre FIFA a assuré qu'il participera au prochain Mondial. «Malgré ce qui m’est arrivé, je ne suis pas découragé», leur a-t-il lancé. «Nous avons notre pays, la Somalie, et ce drapeau, dans les bons moments comme dans les mauvais. Nous devons défendre son honneur, rester fidèles à nos responsabilités et poursuivre nos efforts pour servir notre nation avec fierté.»

La FIFA «ne peut pas intervenir»

De leur côté, les autorités américaines estiment avoir eu de «très bonnes raisons» d'empêcher Omar Artan, qui a dit avoir été interrogé pendant onze heures avant d'être emmené dans une cellule de rétention où il a été détenu pendant plusieurs heures avant d'être embarqué à bord d'un vol retour pour Istanbul, de poser le pied sur leur territoire.

De son côté, la FIFA a déclaré qu'elle ne pouvait pas intervenir dans les procédures d'immigration des pays hôtes.