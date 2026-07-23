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En cause: l'arbitrage
Les Argentins lancent une pétition pour rejouer la finale

La déception est immense en Argentine après la défaite en finale de la Coupe du monde. Certains supporters vont même jusqu'à réclamer de la rejouer à cause de l'arbitrage.
Publié: 11:37 heures
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Les supporters argentins réclament une nouvelle finale de la Coupe du monde.
Photo: keystone-sda.ch
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Gian-Andri Baumgartner

Qu’est-ce qui n’a pas fait l’objet de discussions concernant les décisions arbitrales lors de la Coupe du monde qui vient de s’achever en Amérique du Nord, notamment en ce qui concerne l’Argentine? Aux yeux de nombreux supporters de football, l’équipe de Lionel Messi a souvent été favorisée.

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Mais il semble que l'on voie les choses différemment au pays de l'Albiceleste. Là-bas, des supporters déçus ont lancé une pétition en ligne après la défaite en finale de la Coupe du monde contre l'Espagne. Leur revendication: que la FIFA envisage de rejouer la finale en raison de la «prestation controversée et corrompue de l’arbitre, qui a été acheté pour influencer le résultat du match».

«Une équipe clairement favorisée»

Les initiateurs de la pétition ne citent pas de décision concrète de l’arbitre de la finale, Slavko Vincic, qu’ils jugent totalement erronée, mais renvoient à «plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux montrant des décisions de l’arbitre qui ont clairement favorisé une équipe». Il s’agit de l’Espagne, comme le montre l’appel à la «justice pour l’Argentine» qui suit.

La pétition rencontre un écho favorable: jeudi matin, elle avait déjà recueilli plus de 80'000 signatures.

Un large soutien pour la contre-pétition

Un chiffre considérable. Mais ce n'est rien comparé à une pétition lancée pendant la Coupe du monde, qui réclamait l'exclusion de l'Argentine de la compétition en raison des décisions arbitrales, mais aussi des chants racistes de ses joueurs et de ses supporters. À la fin de sa période de collecte, juste après la finale, cette pétition avait recueilli le soutien de plus de 23 millions de personnes.

La FIFA ne s’en laissera guère impressionner. Mais il semble que les initiatives en ligne soient devenues un exutoire très prisé par les supporters pour évacuer leur colère face aux décisions arbitrales et aux défaites. Les Français avaient aussi fait le coup après leur défaite en demi-finale face à l'Espagne.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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