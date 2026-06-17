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Doutes en défense
L'Angleterre entre en piste, entre confiance et interrogations

L'Angleterre lance son Mondial 2026 ce mercredi face à la Croatie de Luka Modric. Entre ambitions de titre et doutes défensifs, les Three Lions visent la gloire après 60 ans d'attente.
Publié: il y a 3 minutes
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L'Angleterre, emmenée par Thomas Tuchel (à gauche) et Harry Kane, entre en lice mercredi au Mondial.
Photo: IMAGO/Every Second Media
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AFP Agence France-Presse

Toujours bien placée, mais jamais titrée, l'Angleterre des temps modernes lance son Mondial 2026 contre la Croatie, mercredi (20h), escortée par une grande «confiance» en elle et, aussi, quelques doutes concernant sa défense.

La Croatie, un gros morceau

Les vice-champions d'Europe débutent par le versant le plus ardu du groupe L, un sommet contre l'équipe du vétéran Luka Modric (40 ans) disputé à Arlington, à l'ouest de Dallas, avant d'affronter les moins cotés Ghana et surtout Panama. La Croatie rappelle des mauvais souvenirs à l'Angleterre, puisque c'est elle qui l'avait sortie en demi-finales du Mondial 2018 en Russie, leur dernier affrontement dans un grand tournoi.

L'arbitre désigné pour les retrouvailles de mercredi, Clément Turpin, convoque des souvenirs tout aussi pénibles pour le sélectionneur Thomas Tuchel: il avait jugé la prestation du Français «catastrophique» un soir de Ligue des champions avec le Bayern Munich, en avril 2023. Les salutations d'avant-match seront peut-être fraîches, mais la température promet d'être élevée sur le terrain du stade de Dallas, la maison habituelle des «Cowboys» en NFL, entre les deux favoris du groupe.

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La Croatie a beau être un pays faiblement peuplé (moins de 4 millions d'habitants recensés), elle dispose d'une équipe classée au 11e rang mondial, habituée à mordre les mollets des plus grandes nations. L'Angleterre connaît d'ailleurs bien plusieurs de ses meilleurs éléments, comme Josko Gvardiol et Mateo Kovacic de Manchester City, l'ancien ailier de Tottenham Ivan Perisic, et bien sûr le capitaine Modric, ancien des Spurs également, Ballon d'or 2018 quand il jouait au Real Madrid.

«C'est probablement le meilleur milieu de terrain contre lequel j'ai joué dans ma carrière», a déclaré l'international anglais Jordan Henderson dimanche à propos de l'actuel joueur de l'AC Milan. «Je suis un très, très grand fan de lui et j'espère que, contre nous, il ne jouera pas aussi bien que nous le savons capable de le faire.»

La défense pose question

L'Angleterre dispose aussi de munitions de gros calibre, à commencer par l'artilleur en chef Harry Kane, son pourvoyeur Jude Bellingham et des ailiers qui font parler la poudre (Gordon, Rashford, Saka, Madueke). Le milieu de terrain est aussi richement doté, avec les jeunes talents Elliot Anderson et Kobbie Mainoo, l'expérimenté Henderson et le brillant Declan Rice, patron de l'entre-jeu d'Arsenal du haut de ses 27 ans.

Les interrogations portent davantage sur la ligne arrière, en raison du manque d'expérience de certains et des inquiétudes concernant l'état de santé des autres. Deux des titulaires attendus, John Stones dans l'axe et Reece James à droite, ont par exemple effectué tant de passages à l'infirmerie que leur carrière internationale s'est écrite en pointillés ces dernières années.

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John Stones sort d'une saison à seulement 18 apparitions avec Manchester City, avec de très rares titularisations depuis novembre. Quant à Reece James, sa fin d'année avec Chelsea a été perturbée par des pépins physiques, un thème récurrent pour lui. Sa doublure, Tino Livramento, s'est blessée à un mollet à l'entraînement dimanche et son forfait a été annoncé mardi. Le jeune arrière de Newcastle a été remplacé dans le groupe par Trevoh Chalobah, défenseur axial de Chelsea pouvait dépanner à droite, et qui ne compte qu'une seule sélection.

C'est l'autre donnée qui peut inquiéter les supporters des Three Lions. En défense, les joueurs disponibles (Quansah, Guéhi, O'Reilly, Konsa, Burn, Spence) manquent tous de référence au niveau international. Dans ce contexte, la décision de ne pas convoquer Luke Shaw (Manchester United) et Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) risque de faire des vagues en cas d'échec aux Etats-Unis.

L'Angleterre se range néanmoins dans le cortège des favoris pour le titre, déterminée à rompre l'interminable disette de sa sélection, privée de trophée depuis la Coupe du monde 1966 organisée à domicile. «Quand je regarde autour de moi dans l'équipe (actuelle), je vois le talent que nous avons, la passion, la confiance. Nous avons de véritables gagnants, de vrais leaders. En y croyant, je pense que nous pouvons aller au bout», a lancé lundi l'ailier star d'Arsenal, Bukayo Saka. Le premier test contre la Croatie permettra d'y voir plus clair.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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