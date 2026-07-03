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«Switzerland – Great Since 1291»
La casquette de Guy Parmelin fait le buzz à la Coupe du monde

La casquette portée par Guy Parmelin lors du match Suisse-Algérie n'est pas passée inaperçue. Son slogan, qui rappelle celui de Donald Trump, a rapidement enflammé les réseaux sociaux.
Publié: il y a 48 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
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Tout sourire, Guy Parmelin a fait sensation avec sa casquette rouge lors du match de la Suisse à la Coupe du monde.
Photo: Getty Images
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Lucien Fluri et Sven Altermatt

Elle n'est pas passée inaperçue. Présent jeudi à Vancouver pour assister au seizième de finale de la Coupe du monde entre la Suisse et l'Algérie, Guy Parmelin a attiré tous les regards avec une casquette rouge portant l'inscription: «Switzerland – Great Since 1291».

Pour beaucoup, le clin d'œil était évident. Le slogan rappelle celui rendu célèbre par le président américain Donald Trump: «Make America Great Again». Un choix d'autant plus remarqué que le président de la Confédération se trouvait justement en Amérique du Nord. Les images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Installé en tribune VIP aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino, Guy Parmelin arborait fièrement sa casquette! 

Un cadeau reçu il y a plusieurs années

La casquette n'a toutefois pas été créée spécialement pour cette Coupe du monde. Interrogé par Blick, Urs Wiedmer, responsable de la communication de Guy Parmelin, explique: «Le président de la Confédération a reçu cette casquette en cadeau il y a déjà quelque temps. Il a décidé de la porter aujourd'hui comme un accessoire de supporter aux couleurs rouge et blanche.» 

Selon les informations de Blick, cette casquette a été produite par Présence Suisse, le service chargé de la communication internationale du Département fédéral des affaires étrangères, durant le premier mandat de Donald Trump.

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Des sources proches du DFAE confirment cette origine. Des photographies datant de 2017 et 2018 montrent d'ailleurs que ces casquettes étaient distribuées dans certaines ambassades suisses. A l'époque, elles avaient été imaginées comme une réponse à la fois décontractée et ironique au célèbre slogan de Donald Trump. Plusieurs initiatives similaires avaient vu le jour dans différents pays.

Les casquettes rouges

Depuis le lancement de la casquette «Make America Great Again», les casquettes rouges ornées d'une inscription blanche sont devenues un véritable symbole politique. En Suisse aussi, elles ont été détournées à plusieurs reprises. Lors de la campagne sur l'initiative dite des «10 millions», certains militants arboraient une casquette «Make Switzerland Small Again». Plus récemment, l'hebdomadaire Weltwoche avait distribué des casquettes portant le slogan «Make Switzerland Neutral Again».

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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