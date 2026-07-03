La casquette portée par Guy Parmelin lors du match Suisse-Algérie n'est pas passée inaperçue. Son slogan, qui rappelle celui de Donald Trump, a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

La casquette de Guy Parmelin fait le buzz à la Coupe du monde

La casquette de Guy Parmelin fait le buzz à la Coupe du monde

Lucien Fluri et Sven Altermatt

Elle n'est pas passée inaperçue. Présent jeudi à Vancouver pour assister au seizième de finale de la Coupe du monde entre la Suisse et l'Algérie, Guy Parmelin a attiré tous les regards avec une casquette rouge portant l'inscription: «Switzerland – Great Since 1291».

Pour beaucoup, le clin d'œil était évident. Le slogan rappelle celui rendu célèbre par le président américain Donald Trump: «Make America Great Again». Un choix d'autant plus remarqué que le président de la Confédération se trouvait justement en Amérique du Nord. Les images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Installé en tribune VIP aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino, Guy Parmelin arborait fièrement sa casquette!

Un cadeau reçu il y a plusieurs années

La casquette n'a toutefois pas été créée spécialement pour cette Coupe du monde. Interrogé par Blick, Urs Wiedmer, responsable de la communication de Guy Parmelin, explique: «Le président de la Confédération a reçu cette casquette en cadeau il y a déjà quelque temps. Il a décidé de la porter aujourd'hui comme un accessoire de supporter aux couleurs rouge et blanche.»

Selon les informations de Blick, cette casquette a été produite par Présence Suisse, le service chargé de la communication internationale du Département fédéral des affaires étrangères, durant le premier mandat de Donald Trump.

Des sources proches du DFAE confirment cette origine. Des photographies datant de 2017 et 2018 montrent d'ailleurs que ces casquettes étaient distribuées dans certaines ambassades suisses. A l'époque, elles avaient été imaginées comme une réponse à la fois décontractée et ironique au célèbre slogan de Donald Trump. Plusieurs initiatives similaires avaient vu le jour dans différents pays.

Les casquettes rouges

Depuis le lancement de la casquette «Make America Great Again», les casquettes rouges ornées d'une inscription blanche sont devenues un véritable symbole politique. En Suisse aussi, elles ont été détournées à plusieurs reprises. Lors de la campagne sur l'initiative dite des «10 millions», certains militants arboraient une casquette «Make Switzerland Small Again». Plus récemment, l'hebdomadaire Weltwoche avait distribué des casquettes portant le slogan «Make Switzerland Neutral Again».