L'élimination de l'Allemagne face au Paraguay plonge Julian Nagelsmann dans la tourmente. Alors que Jürgen Klopp est déjà réclamé, le sélectionneur exclut catégoriquement de démissionner.

Cédric Heeb

L'élimination de l'Allemagne face au Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde continue de faire des vagues outre-Rhin. Plus que la défaite elle-même, c'est désormais l'avenir du sélectionneur Julian Nagelsmann qui fait débat.

Sur le plateau de la ZDF, la présentatrice Katrin Müller-Hohenstein s'est même permis une pointe d'humour en s'adressant à Christian Streich, l'ancien entraîneur emblématique du SC Fribourg devenu consultant. «Tu cherches encore un emploi, Christian?», lui lance-t-elle, en référence aux critiques qui pleuvent sur Julian Nagelsmann.

Le message est clair. Pour de nombreux observateurs, le sélectionneur est directement visé. «Julian Nagelsmann a échoué en tant que sélectionneur», tranche par exemple le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung. Un constat largement partagé dans les médias allemands.

«Tout le monde doit se remettre en question»

Champion du monde en 2014, Christoph Kramer estime que les responsabilités ne concernent pas uniquement les joueurs. «Tout le monde doit se remettre en question, à commencer par l'entraîneur. Au bout du compte, c'est lui qui est aux commandes. C'est lui qui fixe l'ambiance, le style de jeu et qui assume les responsabilités. Quand on est éliminé par une équipe comme le Paraguay, chacun doit se poser les bonnes questions.»

Christian Streich partage cette analyse, tout en refusant de faire du sélectionneur le seul coupable. «L'entraîneur doit se remettre en question, mais les joueurs aussi. Les deux vont de pair.» L'ancien coach raconte alors une anecdote qui résume sa philosophie. «Je disais toujours à mes joueurs: 'Quand on gagne, je ne suis pas un roi. Et quand on perd, je ne suis pas le seul à devoir rendre des comptes. On gagne ensemble, on perd ensemble.'»

Pour lui, les prestations de la Mannschaft n'ont tout simplement pas été à la hauteur. «Dans un tel scénario, l'entraîneur porte forcément lui aussi une part de responsabilité. Mais il ne faut pas faire de lui l'unique coupable.»

Nagelsmann refuse de quitter le navire

Après la rencontre, Julian Nagelsmann s'est présenté devant les micros de la ZDF. Visiblement agacé, il est d'abord revenu sur le but du 2-1 refusé à son équipe. «C'est un véritable scandale.» Le technicien de 38 ans a ensuite évoqué son avenir et exclu toute idée de démission. «En tant qu'entraîneur, je suis dans le même bateau que les joueurs. J'assume ma part de responsabilité autant qu'eux.»

Sous contrat avec la Fédération allemande jusqu'à l'Euro 2028, il assure vouloir poursuivre son travail. «Si la fédération souhaite que je continue jusqu'à l'Euro 2028, je serai là. Dans le cas contraire, qu'elle me le dise.» Avant de conclure avec fermeté: «Je ne suis pas du genre à prendre la fuite. C'est hors de question.»

Klopp déjà réclamé

Malgré cette prise de position, plusieurs voix réclament déjà un changement de sélectionneur. Le quotidien Bild n'y va pas par quatre chemins et titre: «Il faut faire venir Klopp!» Invité sur MagentaTV, Jürgen Klopp, dont le nom circule déjà avec insistance, n'a toutefois pas souhaité alimenter les spéculations. «Je comprends que mon nom soit évoqué lorsqu'on parle du poste de sélectionneur. Mais ce n'est pas le bon moment pour en parler, et certainement pas avec moi.»

Le directeur sportif de la Fédération allemande, Rudi Völler, continue en revanche de soutenir Julian Nagelsmann. «Je ne suis pas la DFB à moi tout seul. Tout le monde connaît mon opinion sur Julian. C'est un entraîneur de très haut niveau et je reste convaincu qu'il est la bonne personne pour poursuivre cette mission. Nous nous réunirons dans un ou deux jours et nous prendrons une décision.»

Cette dernière phrase laisse toutefois entendre que, malgré le soutien affiché, l'avenir de Julian Nagelsmann n'est plus aussi assuré qu'il y a encore quelques jours.