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«Jour férié bordel!»
Le Paraguay décrète un jour férié après l’exploit face à l’Allemagne

Le Paraguay a éliminé l’Allemagne en 8es de finale du Mondial 2026. Un exploit historique qui a poussé le président Santiago Peña à décréter un jour férié dans tout le pays.
Publié: 13:13 heures
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«Le Paraguay n'abandonne jamais! Jour férié bordel!» Le président du Paraguay, Santiago Peña, euphorique après la victoire face à l’Allemagne.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Le Paraguay vit un moment d'euphorie nationale. Après 16 ans d'absence dans la compétition, l'Albirroja a créé la sensation en éliminant l'Allemagne, quadruple championne du monde, en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Un exploit historique qui a poussé le président Santiago Peña à décréter un jour férié dans tout le pays.

Dans un message relayé notamment par TF1, le chef de l'Etat a parlé d'un «triomphe épique». Sur les réseaux sociaux, il est même apparu en maillot de la sélection, lâchant dans un message spontané: «Le Paraguay n'abandonne jamais! Jour férié bordel!»

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Nuit de fête à Asuncion

La capitale Asuncion a été le théâtre de scènes de liesse toute la nuit. Les supporters ont célébré une qualification obtenue au bout du suspense, après une séance de tirs au but irrespirable.

«Le pouvoir du football est merveilleux», a réagi le sélectionneur Gustavo Alfaro en conférence de presse. L'entraîneur a salué la force mentale de son équipe face à une grande nation européenne.

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Un habitant de la capitale, Luis Espínola, hôtelier de 61 ans, a résumé l'émotion générale auprès de l'AFP: «Face au Paraguay, il faut souffrir jusqu'à la dernière minute. Cette soirée restera gravée dans la mémoire du peuple paraguayen.»

Une identité et une histoire

Au-delà de l'exploit, le sélectionneur a aussi insisté sur l'identité de son équipe: «Nos adversaires viennent des meilleures académies d'Europe. Nous, nous venons de la terre rouge, où nous avons appris le football dans la difficulté.»

Le Paraguay se souvient aussi de son passé récent: en 2010, il avait atteint les quarts de finale du Mondial en Afrique du Sud, avant de tomber contre l'Espagne, future championne du monde.

Et maintenant la France?

L'Albirroja ne veut pas s'arrêter là. Le prochain défi pourrait être de taille avec une possible confrontation face à la France, un remake du huitième de finale de 1998, encore bien présent dans les mémoires.

«¡Gigante Paraguay!», a conclu le président Santiago Peña, saluant une équipe qui a réussi à unir tout un pays autour d'un exploit déjà historique.

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Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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