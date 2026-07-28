Affaire Embolo: qui est le véritable responsable?

L'IFAB reconnaît que Breel Embolo n'aurait pas dû être expulsé contre l'Argentine. Mais quelles sont les conséquences concrètes pour la Nati? Recours, responsabilité, suspension: voici les réponses.

Comment l'ASF réagit-elle à la prise de position de l'IFAB?

L'International Football Association Board (IFAB) donne raison à Breel Embolo et à la Nati. «La circulaire publiée lundi par l'IFAB confirme les premières impressions que nous avions eues pendant et après le quart de finale contre l'Argentine», a indiqué l'Association suisse de football (ASF) dans un communiqué transmis à Blick. «Cela fait évidemment mal. Mais le résultat du match ne peut plus être modifié. Cette affaire montre une nouvelle fois combien il est important que les règles du jeu soient claires, faciles à comprendre et appliquées de manière uniforme dans tout le football.»

L'ASF peut-elle faire appel du résultat du match?

Non. Un recours contre la défaite face à l'Argentine n'aurait aucune chance d'aboutir. D'une part, il ne s'agit pas d'une erreur de règlement au sens juridique. D'autre part, les délais de recours sont expirés et la Coupe du monde est terminée. La situation n'a donc rien à voir avec celle de la Coupe d'Afrique des nations, où le résultat d'une finale entre le Maroc et le Sénégal avait été modifié plusieurs mois après la rencontre, car cette décision avait des conséquences sur le déroulement du tournoi.

Qui a commis une erreur?

Ni l'arbitre portugais João Pinheiro, ni l'assistance vidéo ne sont directement en cause. Tous deux ont appliqué les consignes transmises avant le tournoi par la FIFA et son directeur de l'arbitrage, Pierluigi Collina.

Le problème vient plutôt de l'interprétation du règlement. L'extension du protocole VAR introduite par l'IFAB concernant les cas de «mistaken identity» («erreur d'identité») était formulée de manière trop vague. La FIFA en a déduit que cette disposition pouvait également servir à transformer une faute en simulation après intervention du VAR. Une interprétation que l'IFAB considère désormais comme erronée.

Pourquoi l'IFAB est-elle intervenue?

L'instance souhaitait manifestement clarifier cette partie du règlement. L'expulsion de Breel Embolo lors du quart de finale contre l'Argentine a suscité de nombreuses discussions à travers le monde. Cette interprétation avait déjà été appliquée auparavant lors du match de phase de groupes entre les Etats-Unis et le Paraguay, lorsque Miguel Almirón avait été averti après intervention du VAR. La différence est toutefois importante: le Paraguayen n'avait reçu que son premier carton jaune, contrairement à Breel Embolo, qui a été expulsé.

La FIFA s'est-elle trompée?

Oui. La FIFA avait adopté cette interprétation du règlement, alors que celle-ci ne correspondait manifestement pas à l'intention de l'IFAB, même si cette dernière reconnaît désormais que «l'application de cette règle pour sanctionner les simulations a été bien accueillie». La Swiss Football League et l'UEFA avaient d'ailleurs déjà indiqué la semaine dernière qu'elles ne souhaitaient pas appliquer cette interprétation. «L'interprétation européenne est plus conforme à l'esprit du règlement», a expliqué Sascha Amhof, responsable du département des arbitres de l'ASF, à Blick.

Breel Embolo est-il totalement innocenté?

Non. Selon l'IFAB, l'attaquant suisse n'aurait pas dû être expulsé à la suite d'une intervention du VAR. En revanche, si João Pinheiro avait estimé en direct qu'il avait simulé, il aurait parfaitement pu – voire dû – lui adresser un carton jaune.

La Suisse aurait-elle été championne du monde sans cette expulsion?

Impossible à dire. Au moment où Breel Embolo a reçu son deuxième carton jaune, le score était de 1-1. Rien ne permet d'affirmer que la Nati aurait éliminé l'Argentine en restant à onze contre onze. Et même en cas de qualification pour les demi-finales, les hommes de Murat Yakin auraient encore dû battre l'Angleterre puis l'Espagne pour remporter le titre mondial.

La suspension de Breel Embolo sera-t-elle annulée?

A ce stade, non. Un carton jaune-rouge entraîne automatiquement une suspension pour le prochain match officiel. L'attaquant de la Nati devrait donc manquer le premier match de Ligue des nations, prévu fin septembre à Skopje contre la Macédoine du Nord. Même si l'ASF décidait de déposer un recours, celui-ci aurait très peu de chances d'aboutir, puisque, selon l'interprétation du règlement appliquée par la FIFA pendant la Coupe du monde, l'expulsion n'était pas considérée comme une erreur.