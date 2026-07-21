Breel Embolo sort enfin du silence

Il a fallu quelques jours à Breel Embolo pour digérer l'élimination de la Suisse en Coupe du monde. L'attaquant de la Nati s'est exprimé pour la première fois. Il remercie non seulement les supporters pour leur soutien, mais leur fait également une promesse.

Ramona Bieri

Lors du quart de finale de la Coupe du monde contre l'Argentine (1-3 ap), toute la Suisse a souffert avec Breel Embolo. À la 72e minute, il a reçu un deuxième carton jaune pour une simulation au milieu du terrain. Ses coéquipiers n’en reviennent pas de la décision de l’arbitre, tandis que le joueur expulsé verse de grosses larmes en quittant la pelouse.

Breel Embolo ne s'était pas encore exprimé sur cet incident. Lorsque la Nati est revenue en Suisse deux jours après son élimination de la Coupe du monde, il est descendu de l'avion avec une casquette sur la tête et la capuche relevée. Lors de l'accueil officiel sur la Turbinenplatz de Zurich, où des milliers de supporters ont célébré leurs héros, il a également porté cette même casquette, ainsi que des lunettes de soleil. Par contre, il semblait déjà un peu plus détendu. L’affection des supporters, qui lui ont clairement montré à travers de nombreuses pancartes qu’ils le soutenaient, a sans doute dû lui faire du bien.

«Je ne trouve toujours pas les mots»

Avec un peu de recul, Breel Embolo est désormais sorti du silence. Il le fait sur Instagram avec un post émouvant et une série de photos retraçant ses impressions de la Coupe du monde. «Il m’a fallu un certain temps pour vraiment digérer cette défaite, admet-il. Je ne trouve toujours pas les mots pour décrire la déception que je ressens.»

Puis il s’adresse directement aux supporters. «J’espère de tout cœur que nous vous avons rendus fiers pendant cette Coupe du monde.» Sans aucun doute, puisque la Nati a réalisé une prestation historique, en atteignant pour la première fois les quarts de finale depuis 1954. «Nous avons tout donné pour ce maillot, pour notre pays et pour vous tous.»

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Il profite ensuite de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont été aux côtés de l’équipe et l’ont soutenue tout au long de cette aventure de Coupe du monde – du staff aux coéquipiers en passant par les familles, jusqu’à l’ensemble du pays. «Cela a compté pour nous plus que vous ne pouvez l’imaginer.»

Pour conclure, Breel Embolo se tourne déjà vers l’avenir. «Cette défaite fait mal, mais elle ne nous définira pas. La Suisse mérite de grands moments, et nous continuerons à nous battre pour vous les offrir.» Breel Embolo termine en faisant une promesse aux supporters à croix blanche: «Nous reviendrons plus forts. La Suisse reviendra plus forte.»