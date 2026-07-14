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Direction Aston Villa?
Johan Manzambi: «Mon genou va beaucoup mieux»

L'équipe de Suisse a été accueillie ce mardi à Zurich par des centaines de supporters. L'occasion de prendre des nouvelles du Genevois de la Nati, Johan Manzambi, blessé en fin de tournoi.
Publié: il y a 38 minutes
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Johan Manzambi et la Suisse ont été accueillis à Zurich.
Photo: Mike Wiss/freshfocus
Blick Sport

Avec des si… C'est la question qui va sans doute hanter les supporters de l'équipe de Suisse ces prochains jours. Et si Johan Manzambi n'avait pas été blessé lors du quart de finale face à l'Argentine? La Nati aurait-elle pu éliminer le champion du monde en titre?

Le Genevois, véritable révélation de cette Coupe du monde, s'est blessé à la veille du huitième de finale face à la Colombie. Touché au genou, il n'a pas pu disputer les deux derniers matches de la Nati dans ce Mondial, après un début de tournoi tonitruant (3 buts, 2 passes décisives en 4 apparitions).

Un cadeau avant de partir

Ce mardi, l'équipe de Suisse au complet a été accueillie par une foule dense à Zurich. Johan Manzambi est passé au micro d'Annette Fetscherin, qui animait la cérémonie. «C'est vraiment agréable d'être accueilli ainsi», a souri le Genevois.

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La journaliste de SRF l'a ensuite interrogé sur sa blessure. «Heureusement, mon genou va beaucoup mieux», a rassuré le No 9. Un ouf de soulagement pour le pays et sans doute pour… Aston Villa. Johan Manzambi devrait en effet rejoindre le club de Premier League cet été, en provenance de Fribourg. «On verra», a rigolé la petite à la question d'Annette Fetscherin sur ses nouvelles aventures.

Avant de quitter la scène, Johan Manzambi a encore reçu un cadeau. Rhytm, un supporter de la Nati, est parvenu à lui offrir un veston à l'effigie du No 9. Un présent que le Genevois a vraiment semblé apprécier.

Photo: Mike Wiss/freshfocus
Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
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Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
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4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
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Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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