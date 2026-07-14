Johan Manzambi: «Mon genou va beaucoup mieux»

L'équipe de Suisse a été accueillie ce mardi à Zurich par des centaines de supporters. L'occasion de prendre des nouvelles du Genevois de la Nati, Johan Manzambi, blessé en fin de tournoi.

Blick Sport

Avec des si… C'est la question qui va sans doute hanter les supporters de l'équipe de Suisse ces prochains jours. Et si Johan Manzambi n'avait pas été blessé lors du quart de finale face à l'Argentine? La Nati aurait-elle pu éliminer le champion du monde en titre?

Le Genevois, véritable révélation de cette Coupe du monde, s'est blessé à la veille du huitième de finale face à la Colombie. Touché au genou, il n'a pas pu disputer les deux derniers matches de la Nati dans ce Mondial, après un début de tournoi tonitruant (3 buts, 2 passes décisives en 4 apparitions).

Un cadeau avant de partir

Ce mardi, l'équipe de Suisse au complet a été accueillie par une foule dense à Zurich. Johan Manzambi est passé au micro d'Annette Fetscherin, qui animait la cérémonie. «C'est vraiment agréable d'être accueilli ainsi», a souri le Genevois.

La journaliste de SRF l'a ensuite interrogé sur sa blessure. «Heureusement, mon genou va beaucoup mieux», a rassuré le No 9. Un ouf de soulagement pour le pays et sans doute pour… Aston Villa. Johan Manzambi devrait en effet rejoindre le club de Premier League cet été, en provenance de Fribourg. «On verra», a rigolé la petite à la question d'Annette Fetscherin sur ses nouvelles aventures.

Avant de quitter la scène, Johan Manzambi a encore reçu un cadeau. Rhytm, un supporter de la Nati, est parvenu à lui offrir un veston à l'effigie du No 9. Un présent que le Genevois a vraiment semblé apprécier.