Les notes finales des joueurs de la Nati

Qui a convaincu, qui a déçu… et qui a brillé? Blick donne la note de 6 à deux joueurs de la Nati pour leur Coupe du monde. Et vous? Confrontez votre avis à celui de notre journaliste.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Arrivée en quarts de finale, la Suisse a réussi sa Coupe du monde. Mais est-ce le cas de tous ses joueurs? Non! Deux d’entre eux obtiennent la note maximale, mais plusieurs sont insuffisants. Découvrez les notes de notre journaliste et confrontez son avis au vôtre, tout en notant vous aussi les joueurs de la Nati.