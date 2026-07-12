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Le bilan du président de l'ASF
«Nous avons créé des moments qui resteront gravés à jamais dans les mémoires»

Malgré l'élimination frustrante face à l'Argentine en quarts de finale, le bilan de la Coupe du monde est plus que positif pour l'équipe de Suisse, assure Peter Knäbel, président de l'ASF. Y compris financièrement, avec un bénéfice de trois millions de francs.
Publié: 12.07.2026 à 23:40 heures
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Dernière mise à jour: 12.07.2026 à 23:50 heures
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Le président de l'ASF, Peter Knäbel, est très fier des performances de la Nati lors de cette Coupe du monde.
Photo: TOTO MARTI
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Christian Finkbeiner et Toto Marti

«Douze sur douze.» Au lendemain de l'élimination frustrante de la Suisse en quart de finale contre l'Argentine, Peter Knäbel n'hésite pas une seconde lorsqu'il s'agit de dresser le bilan du Mondial. Pour le président de l'ASF, la Nati mérite la note maximale.

C'est d'ailleurs lui qui, au soir de la qualification acquise à Pristina en novembre dernier, avait fixé un objectif ambitieux: réaliser la meilleure Coupe du monde de l'histoire de la Suisse. Mission accomplie. En atteignant les quarts de finale pour la première fois depuis le Mondial organisé à domicile en 1954, la sélection de Murat Yakin a répondu aux attentes.

«L'objectif était ambitieux, mais parfaitement justifié, explique Peter Knäbel. Bien sûr que nous sommes déçus. C'est normal. Mais nous sommes surtout extrêmement fiers.»

Au-delà du résultat sportif, le président de l'ASF retient surtout l'engouement populaire suscité par cette équipe. «Autrefois, on se levait au milieu de la nuit pour regarder des combats de boxe. Aujourd'hui, on le fait pour la Nati. Nous avons offert à toute une génération des souvenirs qu'elle n'oubliera jamais.»

Les fan zones pleines à craquer dès les premières heures de la matinée, partout en Suisse, témoignent effectivement de cet enthousiasme inédit.

L'amertume est toujours là

Malgré une nuit de sommeil, la frustration liée à l'arbitrage n'a pas disparu. Le carton jaune synonyme d'expulsion infligé à Breel Embolo après intervention du VAR continue de faire parler.

Peter Knäbel choisit toutefois un ton plus mesuré que Murat Yakin ou les joueurs. «La manière dont les règles sont interprétées, de façon cohérente d'un match à l'autre et tout au long du tournoi, sera certainement un sujet de discussion après la Coupe du monde.»

Le président de l'ASF tient néanmoins à préciser: «Nous ne voulons pas passer pour de mauvais perdants.»

À ses côtés, Pierluigi Tami affiche lui aussi des sentiments partagés. Le directeur des équipes nationales évoque avant tout «un grand vide». Cette défaite face à l'Argentine marque la fin de son aventure à l'ASF, lui qui prendra officiellement sa retraite à la fin du mois d'août. «Nous étions si proches d'un résultat historique. Et nous le méritions.»

L'ancien entraîneur tessinois préfère néanmoins retenir le positif. «Je suis fier du parcours accompli et de l'identité de jeu que cette équipe a montrée aux États-Unis et au Canada. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir. Nous sommes sur la bonne voie.»

Un bénéfice d'environ trois millions

Sportivement comme financièrement, ce Mondial restera une réussite pour l'ASF. La fédération estime qu'elle dégagera un bénéfice net d'environ trois millions de francs, un montant similaire à celui enregistré après la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Pourquoi pas davantage? Principalement parce que les coûts d'organisation ont été nettement plus élevés qu'il y a quatre ans. Hébergement, déplacements, logistique et personnel ont pesé plus lourd dans le budget. L'ASF attend également de connaître le montant exact des impôts qu'elle devra acquitter en Californie, où la Nati a installé son camp de base durant quatre semaines et disputé deux rencontres de la phase de groupes. Comme le prévoit la répartition des recettes, la moitié du bénéfice reviendra à la Swiss Football League.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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