Malgré l'élimination frustrante face à l'Argentine en quarts de finale, le bilan de la Coupe du monde est plus que positif pour l'équipe de Suisse, assure Peter Knäbel, président de l'ASF. Y compris financièrement, avec un bénéfice de trois millions de francs.

«Nous avons créé des moments qui resteront gravés à jamais dans les mémoires»

«Nous avons créé des moments qui resteront gravés à jamais dans les mémoires»

Christian Finkbeiner et Toto Marti

«Douze sur douze.» Au lendemain de l'élimination frustrante de la Suisse en quart de finale contre l'Argentine, Peter Knäbel n'hésite pas une seconde lorsqu'il s'agit de dresser le bilan du Mondial. Pour le président de l'ASF, la Nati mérite la note maximale.

C'est d'ailleurs lui qui, au soir de la qualification acquise à Pristina en novembre dernier, avait fixé un objectif ambitieux: réaliser la meilleure Coupe du monde de l'histoire de la Suisse. Mission accomplie. En atteignant les quarts de finale pour la première fois depuis le Mondial organisé à domicile en 1954, la sélection de Murat Yakin a répondu aux attentes.

«L'objectif était ambitieux, mais parfaitement justifié, explique Peter Knäbel. Bien sûr que nous sommes déçus. C'est normal. Mais nous sommes surtout extrêmement fiers.»

Au-delà du résultat sportif, le président de l'ASF retient surtout l'engouement populaire suscité par cette équipe. «Autrefois, on se levait au milieu de la nuit pour regarder des combats de boxe. Aujourd'hui, on le fait pour la Nati. Nous avons offert à toute une génération des souvenirs qu'elle n'oubliera jamais.»

Les fan zones pleines à craquer dès les premières heures de la matinée, partout en Suisse, témoignent effectivement de cet enthousiasme inédit.

L'amertume est toujours là

Malgré une nuit de sommeil, la frustration liée à l'arbitrage n'a pas disparu. Le carton jaune synonyme d'expulsion infligé à Breel Embolo après intervention du VAR continue de faire parler.

Peter Knäbel choisit toutefois un ton plus mesuré que Murat Yakin ou les joueurs. «La manière dont les règles sont interprétées, de façon cohérente d'un match à l'autre et tout au long du tournoi, sera certainement un sujet de discussion après la Coupe du monde.»

Le président de l'ASF tient néanmoins à préciser: «Nous ne voulons pas passer pour de mauvais perdants.»

À ses côtés, Pierluigi Tami affiche lui aussi des sentiments partagés. Le directeur des équipes nationales évoque avant tout «un grand vide». Cette défaite face à l'Argentine marque la fin de son aventure à l'ASF, lui qui prendra officiellement sa retraite à la fin du mois d'août. «Nous étions si proches d'un résultat historique. Et nous le méritions.»

L'ancien entraîneur tessinois préfère néanmoins retenir le positif. «Je suis fier du parcours accompli et de l'identité de jeu que cette équipe a montrée aux États-Unis et au Canada. Je ne suis pas inquiet pour l'avenir. Nous sommes sur la bonne voie.»

Un bénéfice d'environ trois millions

Sportivement comme financièrement, ce Mondial restera une réussite pour l'ASF. La fédération estime qu'elle dégagera un bénéfice net d'environ trois millions de francs, un montant similaire à celui enregistré après la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Pourquoi pas davantage? Principalement parce que les coûts d'organisation ont été nettement plus élevés qu'il y a quatre ans. Hébergement, déplacements, logistique et personnel ont pesé plus lourd dans le budget. L'ASF attend également de connaître le montant exact des impôts qu'elle devra acquitter en Californie, où la Nati a installé son camp de base durant quatre semaines et disputé deux rencontres de la phase de groupes. Comme le prévoit la répartition des recettes, la moitié du bénéfice reviendra à la Swiss Football League.