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La Suisse vibre pour le retour des héros de la Nati
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Une fierté nationale:La Suisse vibre pour le retour des héros de la Nati

Zurich en fête
Les joueurs de la Nati accueillis en héros

Ce mardi, les joueurs de l'équipe de Suisse ont atterri à Zurich en provenance de Kansas City. Malgré l'élimination en quarts de finale, ils ont été fêtés comme des héros sur les bords de la Limmat.
Publié: il y a 40 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
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L'équipe de Suisse a été célébrée à Zurich.
Photo: Raphaël Dupain
Blick Sport

Il était 10h20 lorsque, sur le tarmac de l'aéroport de Kloten, le charter en direction de Kansas City a atterri. À son bord, les joueurs et les membres du staff de l'équipe de Suisse, éliminés en quarts de finale face à l'Argentine samedi aux États-Unis (3-1 ap).

Breel Embolo, qui a reçu un carton rouge lors de ce match, est descendu de l'avion coiffé d'une casquette et la capuche relevée. Il a fait un bref signe de la main aux employés de l'aéroport avant de monter dans le car des joueurs, qui a emmené l'équipe jusqu'à la Turbinenplatz de Zurich, où les supporters attendaient.

Puis, un à un, les héros malheureux ont été fêtés sur place. Certains ont pris le micro, à l'image de Johan Manzambi, qui a rassuré concernant l'état de son genou. Le Genevois n'avait pas pu disputer les deux derniers matches de la Coupe du monde en raison d'une blessure.

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Granit Xhaka a tenu lui aussi à remercier tout le monde: «Nous avons ressenti votre soutien. Nous espérons vous avoir fait plaisir.» Lui et ses coéquipiers ont revêtu, pour l'occasion, un t-shirt où il était inscrit «history». En effet, pour la première fois depuis 1954, la Nati avait atteint les quarts de finale d'une Coupe du monde.

Après quelques chants, les joueurs de la Suisse ont jeté des mini-ballons dans le public, pour le plus grand plaisir des jeunes supporters présents à Zurich.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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