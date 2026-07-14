Les joueurs de la Nati accueillis en héros

Ce mardi, les joueurs de l'équipe de Suisse ont atterri à Zurich en provenance de Kansas City. Malgré l'élimination en quarts de finale, ils ont été fêtés comme des héros sur les bords de la Limmat.

Blick Sport

Il était 10h20 lorsque, sur le tarmac de l'aéroport de Kloten, le charter en direction de Kansas City a atterri. À son bord, les joueurs et les membres du staff de l'équipe de Suisse, éliminés en quarts de finale face à l'Argentine samedi aux États-Unis (3-1 ap).

Breel Embolo, qui a reçu un carton rouge lors de ce match, est descendu de l'avion coiffé d'une casquette et la capuche relevée. Il a fait un bref signe de la main aux employés de l'aéroport avant de monter dans le car des joueurs, qui a emmené l'équipe jusqu'à la Turbinenplatz de Zurich, où les supporters attendaient.

Puis, un à un, les héros malheureux ont été fêtés sur place. Certains ont pris le micro, à l'image de Johan Manzambi, qui a rassuré concernant l'état de son genou. Le Genevois n'avait pas pu disputer les deux derniers matches de la Coupe du monde en raison d'une blessure.

Granit Xhaka a tenu lui aussi à remercier tout le monde: «Nous avons ressenti votre soutien. Nous espérons vous avoir fait plaisir.» Lui et ses coéquipiers ont revêtu, pour l'occasion, un t-shirt où il était inscrit «history». En effet, pour la première fois depuis 1954, la Nati avait atteint les quarts de finale d'une Coupe du monde.

Après quelques chants, les joueurs de la Suisse ont jeté des mini-ballons dans le public, pour le plus grand plaisir des jeunes supporters présents à Zurich.