L'IFAB, garant des règles du football pour la FIFA, estime que Breel Embolo n'aurait jamais dû recevoir un deuxième carton jaune face à l'Argentine. Une clarification qui arrive trop tard pour la Nati, éliminée en quarts de finale de la Coupe du monde.

Daniel Kestenholz

Le rêve de la Suisse d'atteindre les demi-finales de la Coupe du monde s'est brisé en quarts de finale face à l'Argentine. En cause notamment: une décision arbitrale qui, selon l'International Football Association Board (IFAB), n'aurait jamais dû être prise. L'instance qui édicte les règles du jeu estime en effet que Breel Embolo n'aurait pas dû être expulsé pour un deuxième carton jaune.

C'est ce que révèle «The Athletic», le média sportif du «New York Times», qui s'appuie sur une nouvelle circulaire de l'IFAB, pas encore rendue publique.

Basé à Zurich, comme la FIFA, l'IFAB est l'organe chargé de définir les règles du jeu du football. Il réunit les quatre fédérations britanniques ainsi que la FIFA. Si cette dernière organise les compétitions internationales, comme la Coupe du monde, c'est bien l'IFAB qui fixe les règles appliquées sur le terrain.

L'expulsion qui a tout fait basculer

Le tournant du quart de finale est survenu cinq minutes après l'égalisation suisse (1-1). Breel Embolo a été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune, non pas pour une faute, mais parce que le VAR a estimé, après visionnage des images, qu'il avait simulé. Dans un premier temps, l'arbitre avait pourtant accordé un coup franc à l'attaquant suisse et averti l'Argentin Leandro Paredes.

Le VAR est ensuite intervenu, jugeant qu'il n'y avait eu aucun contact. La décision a alors été complètement inversée: le carton jaune adressé à Leandro Paredes a été annulé, tandis que Breel Embolo a reçu un deuxième avertissement pour simulation et a été expulsé. Réduite à dix, la Suisse s'est finalement inclinée 3-1 après prolongations.

Une procédure contraire au règlement

C'est précisément cette manière de procéder que l'IFAB juge désormais contraire au règlement. Selon «The Athletic», la règle dite de la «Mistaken Identity» («erreur d'identité») sert uniquement à corriger le cas d'un joueur sanctionné par erreur. Elle ne permet pas de transformer, après intervention du VAR, une faute sifflée en simulation. Cette interprétation, qui était valable pendant la Coupe du monde, a été communiquée aux équipes.

Autrement dit, la question n'est pas de savoir si Breel Embolo a simulé ou non. Selon l'IFAB, le VAR n'était tout simplement pas autorisé à utiliser cette procédure pour infliger un deuxième carton jaune à l'attaquant suisse. L'instance confirme ainsi indirectement que l'intervention décisive contre la Suisse ne respectait pas le cadre réglementaire.

Une maigre consolation

L'IFAB reconnaît également que cette manière de sanctionner les simulations après intervention du VAR a été globalement bien accueillie durant la Coupe du monde. L'instance précise toutefois que cette pratique ne devra plus être utilisée tant que le protocole VAR n'aura pas été réexaminé.

Pour la Nati et ses supporters, cette clarification arrive trop tard. L'élimination en quarts de finale ne sera pas effacée et le rêve d'une première qualification historique pour les demi-finales reste brisé. Elle apporte néanmoins une forme de reconnaissance à Breel Embolo. Selon l'IFAB, son expulsion reposait sur une interprétation des règles qui n'aurait pas dû être appliquée de cette manière. La FIFA ne s'est, pour l'heure, pas exprimée sur cette affaire.