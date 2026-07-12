Comment allait Breel Embolo après sa soirée cauchemardesque?

Après une intervention de la VAR, Breel Embolo a été expulsé pour simulation et a précipité la défaite de la Nati. Blick vous raconte les heures qui ont suivi ce moment pour l'attaquant suisse.

Tobias Wedermann et Toto Marti

À 23h30, heure locale, devant l'Arrowhead Stadium, la scène est bien triste. Longtemps avant tous ses coéquipiers, Breel Embolo entreprend le long trajet qui mène du stade au car de l'équipe, en passant devant des dizaines de journalistes.

La tête baissée, sa casquette noire lui cache le visage. Il ne souhaite pas s'exprimer devant les journalistes au sujet de son carton rouge reçu plusieurs minutes plus tôt après une simulation.

Mais ce n’est pas seulement son départ très précoce du stade qui est inhabituel. Peu après, sa famille a suivi ses pas en passant elle aussi devant les journalistes, là où normalement seuls les joueurs, l’entraîneur et le staff sont autorisés. Sa compagne Naomi, sa fille Naliya et son fils Clay Enzo sont accompagnés par un agent de sécurité de l'ASF jusqu’au car de l’équipe et Breel Embolo. Au bout d’un moment, ils reviennent au stade, où les autres membres de la famille les attendaient pour le retour à l’hôtel de Kansas City.

Denis Zakaria le réconforte sur le terrain

L’attaquant reçoit aussi le soutien de ses coéquipiers et de son entraîneur. La consternation face à cette décision est immense. Qu’un attaquant soit expulsé pour une simulation au centre du terrain est un fait rarissime. Lorsque l’attaquant de la Nati apprend la décision sur le terrain, il fond en larmes et doit d’abord être réconforté par Denis Zakaria, puis par plusieurs coéquipiers. Ensuite, Johan Manzambi, blessé, l’accompagne jusqu’aux vestiaires.

Environ une heure plus tard, le verdict est tombé: le parcours de l'équipe de Suisse et de Breel Embolo à la Coupe du monde est terminé. Celui-ci avait déjà commencé de manière mouvementée pour l'attaquant, lorsqu’avant le départ de l’équipe pour les États-Unis, son autorisation de voyage lui avait été refusée, car les autorités américaines souhaitaient en savoir plus sur sa condamnation pour menaces, devenue définitive au printemps. Ce n’est qu’après cela qu’il a obtenu son ESTA et qu’il s’est envolé, en dernier, pour rejoindre le camp d’entraînement de la Nati à San Diego.

«Il est anéanti»

En revanche, il a été le premier Suisse à marquer, en transformant un penalty pour donner l’avantage à son équipe lors du match contre le Qatar (1-1). Par contre, lors du quart de finale contre l’Argentine (1-3), il a été le premier… à quitter le terrain.

«Il est très déçu et avait les larmes aux yeux. Il n’arrive pas à comprendre pourquoi», souffle le capitaine Granit Xhaka à propos de son coéquipier et de son carton rouge. «Il est vraiment abattu, ajoute Gregor Kobel dans le couloir, où la famille vient de passer peu avant. C’est évident qu’il est triste et que ça lui fait mal.» Murat Yakin aussi soutient son protégé en conférence de presse: « Il est anéanti. Lui en faire porter la responsabilité serait absurde. Ça lui fait mal, ça nous fait mal.»

«C’est plus dur pour lui que pour les autres»

Manuel Akanji se penche un peu plus en détail sur les sentiments de Breel Embolo. «Il a certainement besoin de temps pour digérer tout ça. Pour lui, c’est encore un peu plus dur que pour les autres.» Il y a deux ans, le défenseur avait lui-même traversé une situation difficile après avoir raté un pénalty contre l’Angleterre en quarts de finale de l’Euro.

C’est désormais Breel Embolo qui doit faire face à un moment compliqué. «Ce n’est pas facile de gérer un tel moment.» Manuel Akanji souligne toutefois qu’il ne faut pas oublier à quel point l'attaquant est important pour l’équipe: «Nous, et toute la Suisse, sommes fiers de ce qu’il a accompli lors de ce tournoi. Mais pour l’instant, il doit avant tout se remettre et passer un peu de temps avec sa famille.»