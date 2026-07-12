«C'est l'expulsion la plus stupide de cette Coupe du monde!»

Pour Breel Embolo, le quart de finale de Coupe du monde s'est achevé prématurément par un carton rouge, après l'intervention de l'arbitre vidéo à Kansas City. La presse internationale n'est pas tendre avec lui.

Andrea Cattani

Cette scène précise a suscité de vives réactions après le quart de finale de la Coupe du monde opposant la Nati suisse à l'Argentine (1-3): après un duel entre Breel Embolo et Leandro Paredes, c'est d'abord l'Argentin qui a reçu un carton jaune pour une faute. Puis c'est à ce moment que la dramaturgie est entrée en scène.

À Kansas City, la VAR intervient et, quelques minutes plus tard, Paredes est débarrassé de son avertissement tandis qu’Embolo est expulsé. Il reçoit son deuxième carton jaune du match pour une simulation. À cet instant, la Nati venait tout juste de reprendre clairement son élan dans le match et d’égaliser face au tenant du titre. Mais l’expulsion d’Embolo a mis un terme à l'entrain suisse.

Les réactions de la presse internationale ont été sans appel. «Are you for Breel?», titre le journal britannique «The Sun», jouant ainsi sur le prénom de l’attaquant de la Nati dans la phrase «Tu es sérieux?». Quant au «Daily Mail», il qualifie purement et simplement l’action d’Embolo d’«embarrassante» («embarrassing»).

«Une sanction cruelle pour Embolo»

Le journal allemand «Bild» n’hésite pas non plus à prendre clairement position et qualifie la simulation d’Embolo d’«expulsion la plus stupide de la Coupe du monde». Les images seraient sans équivoque. «Elles montrent qu’Embolo s’est laissé tomber sans aucun contact avec l’adversaire.»

Le quotidien autrichien «Kronen Zeitung» partage ce point de vue: «L’arbitre pense avoir repéré une faute de l’Argentin Leandro Paredes sur le Suisse Breel Embolo et lui brandit un carton jaune. Le ralenti télévisé le montre: loin de là. Pas la moindre trace de faute; Embolo cherche bien plus à entrer en contact avec la jambe d’appui de Paredes et se laisse délibérément tomber.» Conclusion: «Il est passé du statut de victime à celui de coupable. Ça va si vite».

Le journal français «L'Équipe» se montre un peu plus indulgent envers l'international suisse. L'intervention du VAR et l'expulsion qui en a découlé constituent une «sanction cruelle pour Embolo», qui a laissé l'équipe suisse sous le choc. Le journal espagnol «As» adopte lui aussi un ton un peu plus modéré, parlant d’une «décision VAR curieuse» et d’un «grand coup de pouce pour l’Argentine».

Malgré toutes les critiques adressées à la simulation d’Embolo, la presse internationale ne manque pas de souligner que la Nati s’est ensuite battue héroïquement contre le champion du monde en titre, malgré une longue infériorité numérique. Même si cela n’a finalement pas suffi.