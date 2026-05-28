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Camavinga et Alexander-Arnold
De nombreux joueurs du Real Madrid ne verront pas le Mondial 2026

Plusieurs joueurs du Real Madrid pâtissent de la mauvaise saison du club merengue. Pour conséquence: un Mondial 2026 qu'ils vivront devant leur télévision.
Publié: il y a 32 minutes
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Luis de la Fuente, sélectionneur de l'Espagne, n'a pas convoqué de joueur du Real Madrid.
Photo: Europa Press via Getty Images
Blick Sport

Lundi, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a choqué le monde du football espagnol en ne sélectionnant pas un Madrilène dans sa liste des 26. Une petite révolution, alors que huit Barcelonais seront de la partie pour le Mondial 2026.

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«Je ne regarde pas s'ils viennent d'un club ou d'un autre. Mon seul critère est de savoir s'il a le niveau et les qualités pour évoluer avec nous», s'est justifié Luis de la Funete en conférence de presse. Les Merengues Dani Carvajal, Dean Huijsen, Raul Asencio, Fran Garcia ou Dani Ceballos ne seront donc pas du voyage en Amérique et devront suivre le Mondial 2026 à la télévision.

Des stars restent à quai

Outre les Espagnols, plusieurs autres joueurs restent à quai. Blessés, les Brésiliens Rodrygo et Eder Militão ne seront pas de la partie avec la Seleção. Plus étonnant, Eduardo Camavinga n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps avec la France. Il pâtit des performances décevantes de son club, tout comme Trent Alexander-Arnold, non sélectionné avec les Three Lions de Thomas Tuchel.

Une anomalie pour les joueurs du Real Madrid, habitués à être tout en haut de l'affiche et qui devront se contenter de supporter leur pays cet été, sans pouvoir participer à la fête.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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