Plusieurs joueurs du Real Madrid pâtissent de la mauvaise saison du club merengue. Pour conséquence: un Mondial 2026 qu'ils vivront devant leur télévision.

De nombreux joueurs du Real Madrid ne verront pas le Mondial 2026

De nombreux joueurs du Real Madrid ne verront pas le Mondial 2026

Blick Sport

Lundi, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a choqué le monde du football espagnol en ne sélectionnant pas un Madrilène dans sa liste des 26. Une petite révolution, alors que huit Barcelonais seront de la partie pour le Mondial 2026.

«Je ne regarde pas s'ils viennent d'un club ou d'un autre. Mon seul critère est de savoir s'il a le niveau et les qualités pour évoluer avec nous», s'est justifié Luis de la Funete en conférence de presse. Les Merengues Dani Carvajal, Dean Huijsen, Raul Asencio, Fran Garcia ou Dani Ceballos ne seront donc pas du voyage en Amérique et devront suivre le Mondial 2026 à la télévision.

Des stars restent à quai

Outre les Espagnols, plusieurs autres joueurs restent à quai. Blessés, les Brésiliens Rodrygo et Eder Militão ne seront pas de la partie avec la Seleção. Plus étonnant, Eduardo Camavinga n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps avec la France. Il pâtit des performances décevantes de son club, tout comme Trent Alexander-Arnold, non sélectionné avec les Three Lions de Thomas Tuchel.

Une anomalie pour les joueurs du Real Madrid, habitués à être tout en haut de l'affiche et qui devront se contenter de supporter leur pays cet été, sans pouvoir participer à la fête.