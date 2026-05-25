L'Espagne ira à la Coupe du monde sans joueur du Real Madrid

Le sélectionneur espagnol Luis De la Fuente a dévoilé lundi sa liste de 26 joueurs pour disputer le Mondial 2026. Les joueurs du FC Barcelone Lamine Yamal et Pedri y figurent, pas ceux du Real Madrid.

ATS Agence télégraphique suisse

Le sélectionneur Luis De la Fuente a conservé l'ossature de son équipe victorieuse à l'Euro-2024 en Allemagne, emmenée par le Ballon d'or 2024 Rodri, et la star du FC Barcelone Lamine Yamal, qui se remet actuellement d'une blessure à la cuisse gauche.

Le coach espagnol a tranché en défense en convoquant le Barcelonais Eric Garcia et le polyvalent Marc Pubill, pour accompagner le jeune Pau Cubarsi et le franco-espagnol Aymeric Laporte, laissant de côté Robin Le Normand et Dean Huijsen. Au milieu de terrain, Gavi, l'un des cadres de la Roja lors du Mondial-2022 au Qatar, a été rappelé pour la première fois depuis sa grave blessure au genou subie fin novembre 2023, après une fin de saison convaincante avec le Barça.

De la Fuente a choisi le jeune ailier d'Osasuna Victor Munoz et le buteur du Celta Vigo Borja Iglesias pour renforcer l'attaque espagnole, emmenée comme en 2024 par Yamal et Nico Williams, mais cette fois sans Alvaro Morata, logiquement absent après une saison ratée à Côme. A noter qu'aucun joueur du Real Madrid n'a été retenu.