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Mais avec Lamine Yamal
L'Espagne ira à la Coupe du monde sans joueur du Real Madrid

Le sélectionneur espagnol Luis De la Fuente a dévoilé lundi sa liste de 26 joueurs pour disputer le Mondial 2026. Les joueurs du FC Barcelone Lamine Yamal et Pedri y figurent, pas ceux du Real Madrid.
Publié: 14:24 heures
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Touché à la cuisse, Lamine Yamal a été sélectionné pour disputer la Coupe du monde.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le sélectionneur Luis De la Fuente a conservé l'ossature de son équipe victorieuse à l'Euro-2024 en Allemagne, emmenée par le Ballon d'or 2024 Rodri, et la star du FC Barcelone Lamine Yamal, qui se remet actuellement d'une blessure à la cuisse gauche.

Le coach espagnol a tranché en défense en convoquant le Barcelonais Eric Garcia et le polyvalent Marc Pubill, pour accompagner le jeune Pau Cubarsi et le franco-espagnol Aymeric Laporte, laissant de côté Robin Le Normand et Dean Huijsen. Au milieu de terrain, Gavi, l'un des cadres de la Roja lors du Mondial-2022 au Qatar, a été rappelé pour la première fois depuis sa grave blessure au genou subie fin novembre 2023, après une fin de saison convaincante avec le Barça.

De la Fuente a choisi le jeune ailier d'Osasuna Victor Munoz et le buteur du Celta Vigo Borja Iglesias pour renforcer l'attaque espagnole, emmenée comme en 2024 par Yamal et Nico Williams, mais cette fois sans Alvaro Morata, logiquement absent après une saison ratée à Côme. A noter qu'aucun joueur du Real Madrid n'a été retenu.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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