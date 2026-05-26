Lionel Messi avait demandé à sortir lors du dernier match de l'Inter Miami après s'être tenu l'arrière de la cuisse gauche. Une blessure qui survient à seulement trois semaines du Mondial 2026.

AFP Agence France-Presse

Lionel Messi souffre d'un «surmenage associé à une fatigue musculaire au niveau de l'ischio-jambier gauche». Son club de l'Inter Miami l'a annoncé lundi, à moins de trois semaines de la Coupe du monde. La veille, la vedette argentine de 38 ans avait demandé à sortir lors d'un match contre le Philadelphia Union en MLS après s'être tenu l'arrière de la cuisse gauche.

«Après avoir subi des examens médicaux complémentaires ce lundi, le diagnostic préliminaire fait état d'un surmenage associé à une fatigue musculaire au niveau de l'ischio-jambier gauche», indique un communiqué médical de l'Inter Miami. «Le retour à l'activité physique dépendra de l'évolution de son état clinique et fonctionnel», ajoute le club.

Des nouvelles plutôt rassurantes

Ces nouvelles sont plutôt rassurantes pour l'octuple Ballon d'Or, le communiqué ne faisant pas état d'une déchirure musculaire ou d'une autre blessure sérieuse, qui constituerait un énorme coup dur pour l'Argentine, championne du monde en titre.

Lionel Messi gère soigneusement sa charge de travail depuis son arrivée à l'Inter Miami en 2023, le staff l'ayant régulièrement exempté de matches lors de périodes de calendrier particulièrement chargées. Il a fait plusieurs tours à l'infirmerie ces dernières années en raison de problèmes aux ischio-jambiers.

Le Mondial 2026, coorganisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, démarrera le 11 juin et s'étendra jusqu'au 19 juillet. Les Argentins, dans le groupe J avec l'Algérie, la Jordanie et l'Autriche, y défendront leur couronne conquise en 2022 au Qatar à partir du 16 juin. S'il figurait dans la liste finale du sélectionneur Lionel Scaloni, Messi prendrait part à son sixième Mondial.