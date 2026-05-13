Sans compter les revenus issus de ses partenariats commerciaux, la star du football argentine va gagner plus de 20 millions de francs suisses en 2026. Il est largement le joueur le mieux rémunéré de MLS.

AFP Agence France-Presse

La superstar argentine Lionel Messi a plus que doublé en 2026 son salaire de base, qui s'élève cette année à 25 millions de dollars, depuis son arrivée à l'Inter Miami en 2023, selon des données publiées mardi par le syndicat des joueurs de la Ligue nord-américaine (MLS).

Avec une rémunération annualisée garantie de plus de 28,3 millions de dollars (22,10 millions de francs suisses) qui correspond au salaire de base agrémenté de diverses primes, le champion du monde de 38 ans demeure de loin le joueur le mieux payé de MLS. Il devance la recrue sud-coréenne du Los Angeles FC Son Heung-min, qui touche plus de 11 millions de dollars. Au Barça, la Pulga a été payé jusqu'à plus de 100 millions d'euros brut par an, rapporte «L'Equipe». A son arrivée au PSG, il avait un salaire estimé à 30 millions d'euros net par saison.

Moins de 5 millions pour Thomas Müller

A son arrivée dans la franchise floridienne en 2023, le salaire de base que percevait Messi s'élevait à 12 millions de dollars (16 millions de francs suisses en comptant les primes). Avec 29 buts et 19 passes décisives en 2025, il a permis au club de remporter son premier titre en décembre. L'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, huit fois Ballon d'or, a prolongé en octobre son contrat jusqu'en 2028. Les chiffres communiqués par le syndicat des joueurs de MLS n'incluent pas les revenus issus de partenariats commerciaux signés par les joueurs à titre personnel.

L'Argentin Rodrigo De Paul, coéquipier de Messi à Miami, complète le podium des joueurs les mieux payés, avec un salaire garanti de 9,6 millions de dollars (7,5 millions de francs suisses). L'ancien attaquant du Bayern Thomas Müller, désormais aux Vancouver Whitecaps, touche plus de 5,1 millions de dollars (3,98 millions de francs suisses). Le championnat nord-américain se déroule sur l'année civile, de février à décembre.