Messi sort prématurément, craintes pour la Coupe du Monde

Lionel Messi a quitté le terrain dimanche à la 73e minute lors d'un match de l'Inter Miami en MLS, se tenant la jambe gauche. À moins de trois semaines du Mondial 2026, cette sortie inquiète les fans argentins.

ATS Agence télégraphique suisse

Lionel Messi a demandé à sortir dimanche lors d'un match de l'Inter Miami contre le Philadelphia Union en MLS. Une sortie qui inquiète les fans argentins à moins de trois semaines de la Coupe du monde.

La star de 38 ans a quitté le terrain à la 73e minute après s'être tenu derrière la jambe gauche. Dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, Messi semble néanmoins marcher normalement vers le tunnel. La raison exacte de sa sortie, pour son dernier match dans le championnat nord-américain avant le Mondial, n'était pas connue.

Le Mondial 2026, coorganisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, démarrera le 11 juin et s'étendra jusqu'au 19 juillet. Les Argentins, dans le groupe J avec l'Algérie, la Jordanie et l'Autriche, y défendront leur couronne conquise en 2022 au Qatar à partir du 16 juin.

L'octuple Ballon d'or s'était une nouvelle fois distingué dimanche avant son remplacement, délivrant deux passes décisives à German Berterame pour contribuer au succès spectaculaire des Floridiens 6-4.

S'il figurait dans la liste finale du sélectionneur Lionel Scaloni, Messi prendrait part à son sixième Mondial. L'attaquant, qui fêtera ses 39 ans dans un mois, avait montré des signes de gêne dès la 70e. Il a quitté le terrain après avoir reçu des soins au bord de la pelouse pour sa jambe gauche, et après une brève conversation avec son entraîneur Guillermo Hoyos.