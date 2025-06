Dans les coulisses, une voix pour orchestrer 102 matches

102 matches, des cris, des tensions et une victoire du FC Aigle. Le tournoi Graines de foot juniors E du FC Rapid-Montreux a tenu toutes ses promesses. Dans l’ombre, Tim a tout géré, du micro aux décisions les plus délicates.

Tim a dirigé joueurs et spectateurs lors des 102 matches du tournoi Graines de foot du FC Rapid-Montreux. Photo: DR

Bastien Feller Journaliste Blick

16h28, «match terminé», le FC Aigle remporte le tournoi qualificatif Graines de foot juniors E du FC Rapid-Montreux face aux hôtes (4-1). Des cris de joie, des applaudissements, des visages exténués mais heureux : le terrain de la Saussaz vit ses dernières émotions de la journée. Dans sa cabine de speaker, à l'autre bout du terrain, Tim peut enfin souffler, lui qui a, de sa voix, dirigé équipes et spectateurs durant toute la journée, annonçant matches, scores et rappels à l’ordre au Stade de la Saussaz.

Au total, 102 rencontres se sont jouées ce samedi sur les différents terrains du stade. Un ballet minutieusement orchestré, dans lequel le micro n’aura pas eu une minute de répit. «C'est la partie sympa du job. Mais je suis content d'arriver au bout», rigole-t-il, un sourire fatigué au coin des lèvres, après avoir quitté son poste.

Le difficile rôle de jury

Il faut dire que le Montreusien n'a pas uniquement occupé le rôle de speaker du jour. Responsable du mouvement junior du club et membre du comité d'organisation du tournoi, il a activement participé à la mise en place de cette journée marathon. «C'est la partie la plus stressante, car il y a beaucoup de choses à faire en peu de temps. Et il y a toujours beaucoup d'imprévus. Surtout pour une première», souffle-t-il, heureux d'avoir pu vivre cette expérience.

C'est également lui qui a dû revêtir le maillot de jury avec pour mission d'arbitrer les réclamations des équipes. Résultat des courses? «Le job de speaker s'est bien passé. Celui de jury, c'était compliqué, car il y a eu beaucoup de petits incidents et donc de réclamations», explique-t-il. «Chaque décision engendre des conséquences, avec une équipe contente et une mécontente.» Entre erreurs d’arbitrage, malentendus sur le règlement ou simples frustrations de défaite, les tensions ne sont pas rares dans ce genre de tournoi. Il arrivait ainsi souvent que des entraîneurs quittent son bureau d’un air contrarié, parfois à peine calmés, sous le regard amusé des parents de juniors accoudés à la barrière du terrain.

Un tournoi à l'image du football

Alors, la journée a-t-elle été ternie par ces tensions ? Pas vraiment, selon Tim, même si quelques regrets subsistent. «C'était mitigé, je dirais. Il y a eu beaucoup de décisions compliquées à prendre. Parfois des mots échangés entre entraîneurs et arbitres qui n'ont rien à faire sur un terrain. Mais d'un point de vue global, je suis content de la journée.»

Fatigue, pression, tensions… mais aussi sourires, encouragements, et passion partagée autour du ballon rond. Ce tournoi aura été un concentré de ce que représente le football. Et pour Tim, comme pour beaucoup d’autres bénévoles présents ce samedi, le sentiment du devoir accompli domine à l’heure du bilan.