Sous plus de 30 degrés, la passion du ballon rond n’a pas faibli à La Tour-de-Peilz. Le tournoi Graines de foot a rassemblé plus de 250 juniors E, bien décidés à décrocher leur ticket pour les finales.

À la Tour-de-Peilz comme dans tout le canton, la chaleur s'est invitée à Graines de foot. Photo: DR

Bastien Feller Journaliste Blick

La barre des 20 degrés allègrement dépassée dès 8h et le début des tournois, 27 au moment de la pause de midi et plus de 30 à 15h. Il a fait beau et surtout chaud donc en Suisse romande ce samedi.

Pas de quoi toutefois décourager les plus de 250 footballeurs en herbe présents à La Tour-de-Peilz pour y disputer le traditionnel tournoi Graines de foot. Ceux-ci courent sans relâche, déterminés à remporter tous leurs matches pour disputer les finales de dimanche prochain à Saint-Légier. Derrière les barrières se trouvent leurs parents, coiffés pour la plupart d’une indispensable casquette et armés d’une bouteille d’eau. «Il fait chaud, mais ça va encore», sourit-on.

Boire, beaucoup

Sur la pelouse du stade de Bel-Air, il est midi, la pause a sonné. «30 minutes de pause, vous êtes invités à vous hydrater et à venir manger», lance le speaker, qui n’a pas manqué de rappeler la priorité ce samedi.

Les entraîneurs non plus. «On demande constamment aux joueurs de boire de l’eau», souffle l’un d’eux. Alors ils obéissent. Mais pour se rafraîchir, ils préfèrent largement passer leur tête sous l’eau. «C’est plus drôle», sourit un jeune du FC Lutry.

Le speaker est investi d’une mission des plus importantes

Annoncées depuis plusieurs jours, les fortes chaleurs ont-elles bousculé les plans des organisateurs? «Non, répond Simao Baptista, en charge du tournoi boélandais. Dans le cahier des charges de l’ACVF (ndlr: l’association cantonale vaudoise de football), on nous demande simplement de monter des couverts, de prévoir suffisamment de places à l’ombre du soleil.»

«Le speaker a pour mission de rappeler régulièrement à tout le monde de boire», ajoute de son côté Laurent Mudry, président du SC et co-organisateur de la journée, ravi du déroulé de la journée. Football un, chaleur zéro.