Les filles ont aussi droit à leur tournoi

Les FF15 de Bussigny vont jouer le tournoi Graines de foot à domicile. Photo: FC Bussigny

Matthias Davet Journaliste Blick

«En discutant avec l'organisation, je leur ai dit que je trouvais dommage qu'il n'y ait pas de tournoi dédié aux filles.» Ces mots, ce sont de Mickael Prince, président du FC Bussigny et ils datent de l'édition 2023 de Graines de foot.

Il faut dire qu'au sein du club de la région lausannoise, le foot féminin est mis en avant depuis quelques années déjà. «Notre première équipe remonte à 5-6 ans, même si à l'époque, ce n'était que du sport en mode détente, avec seulement des entraînements et beaucoup de plaisir», souligne le dirigeant. Elle vient d'une remarque d'un membre du comité dont la fille avait envie de se mettre au football, sans toutefois jouer avec les garçons.

Deux ans plus tard, le comité se tourne vers son équipe, qui a bien progressé et qui a agrandi ses rangs. «On leur a demandé comment elles voyaient leur développement et elles nous ont dit qu'elles voulaient se frotter aux autres, se souvient Mickael Prince. On les a donc inscrites en championnat FF15.»

Quiproquo l'année dernière

Mieux, le dirigeant et son comité aurait aimé organiser le tournoi féminin de Graines de foot l'année dernière. «L'organisation m'a dit que c'était une bonne idée mais il y a eu un quiproquo», explique-t-il. Comme il pensait s'être mis d'accord avec Graines de foot, il n'a pas rempli le formulaire: «Donc, l'année passée, les FF15 ont été attribuées au FC Pully. Mais ça ne m'a pas dérangé car c'est un ami qui a organisé et c'était cool.» Après une année de pause, le FC Bussigny est prêt à organiser cet événement.

Ce samedi, les joueuses du FC Bussigny vont donc évoluer à la maison. «C'est clairement un cadeau indirect, souligne le dirigeant. C'est une preuve que notre comité croit au football féminin.» Leurs protégées, elles, vont se battre contre 35 autres équipes présentes sur place dans l'ouest lausannois. Seront-elles enhardies par la foule? Réponse ce week-end.