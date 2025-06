Ces clubs vont organiser deux tournois qualificatifs

Le FC Bussigny va accueillir deux tournois. Photo: FC Bussigny

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce samedi, 9500 footballeurs en herbe vont se disputer, à travers tout le canton de Vaud, une qualification pour le tournoi final de Graines de foot à Saint-Légier, qui aura lieu une semaine plus tard. Si 31 tournois différents prendront place, ils seront organisés par 28 clubs différents. En effet, Bussigny, Corcelles-Payerne et Gimel-Bière ont décidé d'en prendre deux à charge. Ils expliquent à Blick les coulisses de cette décision et ce que cela implique pour eux.

FC Bussigny

Le FC Bussigny a une particularité: s'il organise bel et bien deux tournois cette année, aucune des équipes qui vont fouler son terrain ce samedi ne sera à Saint-Légier la semaine suivante. Le club de la région lausannoise met en effet sur pied deux tournois «à part»: celui des juniors D élites et celui des féminines FF15, sans finale. Cela ne veut pas dire que la fête sera moins belle puisque 750 enfants sont attendus ce week-end. Après une année de pause, Bussigny revient donc sur le devant de la scène.

Les D élites et les FF15 fouleront le terrain de Bussigny. Photo: FC Bussigny

«Quand on m'a officialisé l'organisation des FF15, on m'a aussi demandé si l'on pouvait également prendre en charge les D élites, explique Mickael Prince, président du club. Après avoir discuté avec mon comité et en tant qu'amoureux du foot, j'ai dit oui.» En acceptant, le club de Bussigny s'est toutefois engagé dans «un mini-calvaire», selon son dirigeant: «On a pris un double risque car on pourrait donner une mauvaise image si l'on ne reçoit pas bien nos hôtes. On a envie d'être autant dans la qualité que si on faisait un seul tournoi.» Un double événement qui ne serait pas possible «sans un comité d'organisation motivé et compétent», ajoute Mickael Prince. Au vu de la motivation du président au téléphone, nul doute que le FC Bussigny va réussir son pari.

FC Corcelles-Payerne

«C'était trop facile d'en organiser un seul», rigole au téléphone Luca Rapin. Ce samedi, le FC Corcelles-Payerne va accueillir deux tournois de juniors F sur ses terrains. «J'avais demandé à avoir les E mais, comme ce sont les plus prisés, on m'a proposé la catégorie en dessous en échange, mais deux tournois», développe le président. Avec deux terrains à sa disposition, Corcelles-Payerne peut se le permettre.

Si le club de la Broye-Vully fait partie de Graines de foot depuis «quasi toujours», c'est la toute première fois qu'il organise un double tournoi. «Ce qui change vraiment, c'est que le speaker aura deux fois plus de job, sourit Luca Rapin. Mais ça va, il est briefé.» En amont, le dirigeant a également plus de travail puisqu'il doit contrôler deux programmes au lieu d'un seul. De 280 enfants les années précédentes, le FC Corcelles-Payerne en accueillera 350 pour cette édition. «Le positif, c'est qu'on attend un peu plus de monde au niveau des accompagnants et qu'on a prévu des réserves de nourriture et de boisson en conséquence.» Tout semble prêt.

FC Gimel-Bière

Cette double organisation se voulait une fête pour le FC Gimel-Bière avec, en point d'orgue, l'inauguration de nouveaux vestiaires au terrain de Bière. Ce n'est pas pour rien si, pour la première fois depuis 10 ans, le club du district de Morges était à nouveau dans l'organisation. «Sauf que le projet a pris pas mal de retard, à la suite de soucis avec les autorités et le financement, révèle Quentin Gallay. Les vestiaires ne sont de loin pas prêts.» Le président et son comité ont donc dû se rabattre sur une organisation sur deux terrains, à Gimel.

Ce qui n'est finalement pas une si mauvaise nouvelle. «Si ça avait été selon notre plan A, cela aurait nécessité le double de bénévoles ou d'arbitres», souligne Quentin Gallay. Le fait que le tournoi n'ait désormais lieu que sur un site permet de limiter le nombre de personnes engagées. Pour l'année prochaine le but est toutefois d'organiser un tournoi à Gimel, et l'autre à Bière. «On est un groupe de quatre au sein du comité et ça fonctionne bien et on s'est déjà dit que, pourquoi pas tener cela dans un an», explique le président du FC Gimel-Bière.