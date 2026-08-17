Le FC Sion s’apprête à vivre une soirée européenne exceptionnelle. Jeudi, l’Ajax débarque à Tourbillon pour les barrages de la Conference League, devant un stade quasiment à guichets fermés.

Alain Kunz et Manuela Bigler

Après s’être facilement qualifié pour le prochain tour de la Coupe de Suisse grâce à une victoire 6-1 contre Chiètres, club de deuxième ligue, le FC Sion s’apprête à vivre une nouvelle soirée particulière. Jeudi, les Sédunois affronteront l’Ajax Amsterdam en barrages pour une place en phase de groupes de la Conference League.

Le coup d’envoi de ce match aller, que le FC Sion qualifie lui-même de «choc historique», sera donné à 20h15 au Stade de Tourbillon. Face aux Valaisans se dressera l’Ajax Amsterdam, champion des Pays-Bas à 36 reprises. Un adversaire prestigieux qui suscite un énorme intérêt en Valais. La rencontre entre le club de Super League et cette institution du football néerlandais est «pratiquement à guichets fermés».

Des milliers de Néerlandais attendus en Valais

Les abonnés ont bénéficié d’un droit de préemption jusqu’à lundi midi. Les billets ne pouvaient être retirés que sur place, au stade ou au siège du club à Martigny. Les quelques places restantes ont ensuite été vendues en quelques minutes lors de la prévente publique en ligne. Seuls quelques «Business Seats» à 200 francs sont encore disponibles.

Les 550 places du secteur réservé aux supporters visiteurs ont également trouvé preneur. Selon certaines estimations, jusqu’à 1500 Néerlandais pourraient faire le déplacement à Sion. Il est toutefois difficile d’évaluer le risque de débordements.

La capacité du Stade de Tourbillon est en effet limitée à environ 10'000 places pour les matches internationaux, seules les places assises et numérotées étant autorisées. Pour les rencontres nationales, l’enceinte peut accueillir environ 14'300 spectateurs. Jeudi soir, le Tourbillon devrait donc afficher complet pour cette rencontre européenne particulièrement attendue.