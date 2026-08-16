Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de Suisse a été effectué ce dimanche soir. Voici les seize affiches. Pully Football aura l'honneur d'accueillir un club de Super League. Les trois romands de première division s'en sortent bien.

Les clubs romands de Super League s'en sortent bien au tirage au sort des 16es

Les clubs romands de Super League s'en sortent bien au tirage au sort des 16es

Blick Sport

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de Suisse a été effectué ce dimanche soir. Voici les seize affiches.

Stade Nyonnais (Challenge League) - FC Bâle (Super League)

FC Winkeln (2e ligue) - Lausanne-Sport (Super League)

FC Rotkreuz (2e inter) - Servette FC (Super League)

SC Cham (Promotion League) - FC Sion (Super League)

FC Langenthal (1re ligue) - Neuchâtel Xamax (Challenge League)

FC Bulle (Promotion League) - FC Wil (Challenge League)

FC Stade-Lausanne-Ouchy (Challenge League) - Etoile Carouge (Challenge League)

Old Boys (2e inter) - Yverdon Sport (Challenge League)

Pully Football (2e inter) - FC Lugano (Super League)

AC Taverne (1re ligue) - Young Boys (Super League)

FC Köniz (2e inter) - SC Brühl (Promotion League)

FC Schaffhouse (Promotion League) - FC Thoune (Super League)

FC Aarau (Challenge League) - FC Zurich (Super League)

FC Rapperswil-Jona (Challenge League) - FC Saint-Gall (Super League)

FC Winterthour (Challenge League) - FC Lucerne (Super League)

FC Grenchen (2e inter) - GC (Super League)

Ce deuxième tour aura lieu le week-end des 16, 17 et 18 octobre.