Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de Suisse a été effectué ce dimanche soir. Voici les seize affiches.
Stade Nyonnais (Challenge League) - FC Bâle (Super League)
FC Winkeln (2e ligue) - Lausanne-Sport (Super League)
FC Rotkreuz (2e inter) - Servette FC (Super League)
SC Cham (Promotion League) - FC Sion (Super League)
FC Langenthal (1re ligue) - Neuchâtel Xamax (Challenge League)
FC Bulle (Promotion League) - FC Wil (Challenge League)
FC Stade-Lausanne-Ouchy (Challenge League) - Etoile Carouge (Challenge League)
Old Boys (2e inter) - Yverdon Sport (Challenge League)
Pully Football (2e inter) - FC Lugano (Super League)
AC Taverne (1re ligue) - Young Boys (Super League)
FC Köniz (2e inter) - SC Brühl (Promotion League)
FC Schaffhouse (Promotion League) - FC Thoune (Super League)
FC Aarau (Challenge League) - FC Zurich (Super League)
FC Rapperswil-Jona (Challenge League) - FC Saint-Gall (Super League)
FC Winterthour (Challenge League) - FC Lucerne (Super League)
FC Grenchen (2e inter) - GC (Super League)
Ce deuxième tour aura lieu le week-end des 16, 17 et 18 octobre.