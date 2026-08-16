Didier Tholot: «Ce n'est pas une très belle qualification»

Le FC Sion a conclu une semaine parfaite sur le plan comptable en se qualifiant à Chiètres. Didier Tholot retient l'essentiel avant le choc face à l'Ajax.

Bastien Feller Journaliste Blick

À Chiètres dimanche (1-6), le FC Sion a conclu une semaine intense, mais réussie. «Une semaine où on a gagné, une semaine où on s’est qualifiés sur deux matches et une semaine où on a à peu près donné du temps de jeu à tout le monde. Donc voilà, sur l’ensemble des trois matches, c’est positif», analyse Didier Tholot sur le terrain synthétique du club fribourgeois de deuxième ligue.

Satisfait du succès, le Bordelais n'en demeure pas moins un chouïa frustré par une partie de la rencontre. Notamment la première période. «On sait que c’est toujours compliqué contre un adversaire qui va jouer le match de sa vie. Il faisait très chaud, face à un bloc regroupé et on n'a pas mis assez de rythme», peste-t-il, qualifiant de «pas très belle» la qualification obtenue.

Encore un but encaissé

«Mais on est qualifiés», tempère Didier Tholot, qui sait bien que c'est là le plus important dans ce genre de rencontre. Il estime aussi que la venue de l'Ajax jeudi à Tourbillon a peut-être joué dans les têtes de ses joueurs. «Ce match est compliqué à jouer quand tu as l’Ajax quatre jours après, parce que tu n’as pas envie de prendre un mauvais coup, tu n’as pas envie de te blesser, tu n’as pas envie de plein de choses. Donc, quand tu n’as pas envie de tout ça, tu n’es pas forcément à 100%.»

Le FC Sion a d'ailleurs été puni au retour des vestiaires (48e, Armando Waeber). «Je me suis dit que ça m’emmerdait de prendre encore un but. Après, pour le reste, je n’étais pas forcément inquiet. C’est leur seule situation.» Ce but fribourgeois a tout de même eu le mérite de servir d'électrochoc aux Sédunois. «Il nous a réveillés, oui», concède Josias Lukembila, qui a marqué un doublé dans la foulée (52e et 58e). Des buts auxquels se sont ajoutées les réussites de Théo Berdayes (55e) et Benjamin Kololli sur penalty (64e).

Place à l'Ajax!

De quoi permettre à Didier Tholot de ne pas faire appel à Winsley Boteli, qui a été assailli par les enfants après la rencontre, Ilyas Chouaref et Ali Kabacalman. Numa Lavanchy et Baltazar Costa sont, eux, carrément restés à la maison. À l'inverse, Lorenzo Villa a pu connaître sa première avec le FC Sion, tout comme Francesco Ruberto.

«On aura besoin de tout le monde», rappelle le Bordelais, satisfait de ce point de vue de sa venue dans le canton de Fribourg. Place désormais au retour en Valais et à la préparation de la venue de l'Ajax jeudi.