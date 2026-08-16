Sion se fait surprendre, avant de dérouler face à Chiètres

Le FC Sion a assuré sa qualification pour le deuxième tour de la Coupe de Suisse en s'imposant à Chiètres (1-6), malgré l'égalisation surprise des Fribourgeois au retour des vestiaires.

Bastien Feller Journaliste Blick

Déplacement sans accroc pour le FC Sion! Comme attendu, les Valaisans seront au rendez-vous du tirage au sort du deuxième tour de la Coupe de Suisse après leur succès face à Chiètres. Une formation fribourgeoise, qui évolue en deuxième ligue, qui a donné du fil à retordre à son adversaire en première période en se montrant très compacte et en laissant donc très peu d'espaces aux joueurs de Didier Tholot.

Le score n'était ainsi que de 1-0 (but de Nias Hefti, 19e) au moment où les deux formations retrouvaient les vestiaires pour une pause méritée, elles qui évoluaient sous une chaleur étouffante au stade Erli. Et celle-ci faisait visiblement du bien aux Fribourgeois, qui égalisaient sur leur premier tir de la rencontre par Armando Waeber (48e). Le stade pouvait exulter, mais sa joie était de courte durée puisque Théo Berdayes redonnait l'avantage aux siens quelques secondes plus tard.

Sion fait la différence en 15 minutes

Les joueurs de Didier Tholot pouvaient alors enchaîner et s'assurer la qualification en inscrivant rapidement quatre nouveaux buts (Josias Lukembila 52e, Théo Berdayes 55e, Josias Lukembila 58e et Benjamin Kololli 64e sur penalty). De quoi s'offrir une fin de match tranquille et permettre au coach valaisan de procéder à des changements. Lorenzo Villa faisait ainsi sa première apparition pour le FC Sion, alors qu'Adrien Llukes avait droit à une grosse vingtaine de minutes de jeu. Tout comme Franck Surdez et Rilind Nivokazi.

À noter que Francesco Ruberto vivait lui aussi sa première apparition avec le club sédunois. Arrivé l'été dernier et dans l'ombre d'Anthony Racioppi, le portier n'avait pas disputé la moindre minute lors de la saison 2025-2026. La fête a donc été belle à Chiètres ce dimanche. Tant pour le FC Sion, qui a validé sa qualification et eu l'occasion de donner des minutes à des joueurs qui en avaient besoin, que pour les locaux, qui ont pu évoluer devant 2800 spectateurs et un bruyant kop sédunois.

Prochain rendez-vous pour le FC Sion: la venue de l'Ajax Amsterdam, jeudi à Tourbillon. Dans un décor et face à une adversité qui s'annoncent bien différents.