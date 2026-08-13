Déçu de ne pas s'être imposé à l'aller chez lui à Erevan, le FC Noah ne se laisse pas impressionner par la série d'invincibilité du FC Sion à Tourbillon. Les Arméniens veulent défier l'Ajax au tour suivant, point. Nathanaël Saintini, lui, est bien arrivé en Valais.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il manquait un joueur important au début de l'entraînement du FC Noah, mercredi à Tourbillon: Nathanaël Saintini. Pas de panique pour les Arméniens! Le défenseur central français est arrivé pour la fin de la séance, lui qui avait été retenu à la douane pour des formalités à la suite de ses ennuis judiciaires, désormais réglés. La question se posait après le match aller: serait-il autorisé à pénétrer sur le territoire suisse, lui qui avait une facture ouverte et publique, publiée dans le Bulletin officiel? La réponse est donc oui, la situation ayant été réglée. Il a pu rejoindre Tourbillon, puis l'hôtel du FC Noah à Nendaz dans la foulée.

Les journalistes arméniens veulent l'Ajax

Nathanaël Saintini est donc de retour en Valais et devrait être titulaire ce jeudi en match retour de la Conference League (20h15), une semaine après le 2-2 à l'aller à Erevan entre Noah et Sion. Les Arméniens entendent bien se qualifier pour aller défier l'Ajax en barrages et s'offrir un match de prestige, eux qui sortent de deux participations à la phase de ligue de la Conference League. Les journalistes arméniens, en tout cas, pensent déjà à l'après puisqu'ils ont abondamment abreuvé le coach Sandro Perkovic de questions à ce sujet.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Si Noah a affronté des adversaires de bon niveau ces dernières années, son plus gros match a eu lieu à l'extérieur, à Stamford Bridge face à Chelsea (8-0). Alors, la presse arménienne (venue en nombre) a rappelé à Sandro Perkovic et à ses joueurs l'importance de cette rencontre face à Sion, en précisant que l'Ajax serait le plus grand club de l'histoire du championnat arménien (hors Union soviétique bien évidemment) à se déplacer sur le territoire.

Le précédent? Wolverhampton face au Pyunik Erevan en 2019, un souvenir visiblement encore bien vivant et réjouissant malgré la défaite 0-4. Bref: Noah veut l'Ajax. Et pour ce faire, devra soit gagner à Tourbillon, où le FC Sion est invaincu depuis 17 rencontres, soit s'imposer aux tirs au but.

Le discours du coach peine à convaincre

«Je n'ai pas besoin de motiver mes joueurs, c'est clair», a souri Sandro Perkovic, lequel est lui beaucoup plus prudent que les journalistes par rapport au FC Sion. Le Croate répète depuis une semaine que le club valaisan est très compétitif, mais son discours peine à atteindre ses interlocuteurs.

«Offensivement, Sion est redoutable et ils sont aussi très bons sur coup de pied arrêté, comme ils l'ont montré contre Vaduz dimanche. Mais bon, on est là. Je pense sincèrement que c'est du 50-50. Comme Sion, on n'a pas eu beaucoup de temps pour nous entraîner au vu de la répétition des matches, mais on s'est préparés du mieux qu'on a pu, notamment avec des analyses vidéos», a-t-il poursuivi, très heureux d'avoir gagné à la dernière minute sur le terrain de Shirak (4-3) dimanche, un match particulier car joué en altitude.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

«Marquer à la dernière minute, c'est un gros boost pour le moral. Je pense que mon équipe va bien. Nous avons marqué beaucoup de buts dernièrement. Quatre contre Shirak, deux contre Sion, trois contre Syunik, deux contre le Zimbru Chisinau... Après, on prend des buts évitables, c'est sûr. Contre Shirak dimanche, nous avons fait beaucoup d'erreurs et j'espère que nous les éviterons ce jeudi.»

Va-t-il dès lors demander à son équipe de plus défendre ce jeudi, pour augmenter ses chances de passer? «Défendre, attaquer.... C'est toujours une affaire de contexte. Ce que je veux voir jeudi, c'est une équipe compétitive, courageuse, qui donne tout. Ces choses sont inconditionnelles. Et voyons après 90 minutes si ce sera assez pour passer ou non.»

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le fait que le FC Sion soit redoutable à domicile et que, historiquement, le FC Noah peine à l'extérieur ne le perturbe pas plus que ça. «Chaque match est un nouveau match, une nouvelle histoire. On a joué de magnifiques rencontres à l'extérieur depuis que je suis là, avec un nul à Craiova au terme d'une très belle prestation, mais aussi une victoire à Ljubljana, un nul à Aberdeen, une courte défaite à Ferencvaros... Nous sommes professionnels, nous savons comment gérer ces situations.»

La détermination de Takuto Oshima

Du côté des joueurs, même détermination. Takuto Oshima, le milieu de terrain japonais, n’a pas oublié le scénario du match aller et ce 2-2 concédé après avoir mené 2-1 et évolué à onze contre dix. «Nous n'avons pas pu tenir le score, mais nous avons tiré des enseignements. On va suivre notre plan de jeu. C'est l'heure de montrer nos qualités.»

Amsterdam en barrages? Bien sûr qu’il y pense déjà un peu... «J'aimerais bien me mesurer contre une équipe de grande qualité comme l'Ajax, aussi pour montrer comment une équipe arménienne peut rivaliser. Mais il faut se concentrer sur Sion. Après, on pensera à l'Ajax.»

La réponse sera collective

Et Takuto Oshima sait surtout ce qui fera la différence à Tourbillon. Pas les individualités, mais la capacité de Noah à fonctionner comme un bloc. «Ce genre de match, ce n'est pas une question de qualité individuelle, c'est collectif. Celui qui gagnera demain sera celui qui jouera le mieux en équipe.»

Le message est clair. Pour se donner le droit de penser à l’Ajax, le FC Noah devra d’abord surmonter l'épreuve de Tourbillon.