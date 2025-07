Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Lausanne-Sport a souffert jeudi dans la chaleur étouffante de Skopje, battu 2-1 par un adversaire déterminé et qui a mis beaucoup d'intensité dans tout ce qu'il faisait. Emmené par un Rogers Mato très provocateur, balle au pied et sans, le Vardar l'a emporté 2-1 et son attaquant ougandais sera très attendu au retour jeudi prochain. Après avoir inscrit le 1-0, il est en effet venu chambrer le banc lausannois, lequel n'a pas réagi. Mais son attitude n'est pas passée inaperçue...

Plutôt que de s'attarder sur le cas de l'ailier gauche du Vardar, Olivier Custodio a préféré faire son introspection. Tout en admettant que le LS n'avait pas joué à son niveau ce jeudi, le capitaine voit des motifs d'optimisme. En élevant le curseur au niveau de l'intensité, et avec un match officiel en plus dans les jambes, ce dimanche contre Winterthour, le LS peut espérer rejoindre Astana ou le Zimbru Chisinau au prochain tour de la Conference League. Interview d'après-match avec un capitaine frustré par le résultat, mais désireux de rebondir très vite.

Olivier Custodio, votre entraîneur Peter Zeidler a rappelé après le match que cette double confrontation n'en était qu'à la mi-temps. Voyez-vous des raisons d'être ooptimiste avant le match retour, jeudi à Lausanne?

On est conscients, comme l'a dit le coach, que rien n'est fait. On va tous vouloir montrer une réaction à domicile. On sait qu'on n'a pas été bons aujourd'hui en première période, on a été très frustrés de notre entame de match. On est ressorti avec de bonnes intentions en deuxième mi-temps et ça s'est vu tout de suite dans l'intensité et dans le jeu. Leur deuxième but nous a fait mal et ensuite ils ont bien défendu leur avantage. Ça a été dur de casser leur défense. Il va falloir faire mieux dimanche contre Winterthour et jeudi au match retour.

Peter Zeidler a dit qu'il avait senti de la nervosité sur le terrain. Etes-vous d'accord avec ce constat?

De la nervosité, je ne sais pas... C'était notre premier match officiel, pas eux. Et ça s'est vu dans l'entame de match, dans l'intensité et dans l'agressivité. Ils nous ont rentré dedans et on a eu du mal à imposer notre jeu. Ils avaient un bloc très très bas et on a vraiment eu du mal à les mettre en danger. Mais en deuxième mi-temps, c'était mieux, jusqu'au deuxième but.

On sent encore vraiment un manque d'automatismes dans cette équipe, ce qui semble logique.

Oui, c'est clair. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, de nouveaux systèmes à assimiler, une nouvelle philosophie. Il faut s'adapter. On progresser. Aujourd'hui, on n'a pas joué à notre niveau. On se doit de faire mieux dès dimanche.

Un jeune joueur comme Souleymane N'Diaye, sorti à la pause, a souffert aujourd'hui. En tant que capitaine, est-ce votre responsabilité de lui parler pour lui remonter le moral?

C'était son premier match titulaire avec le Lausanne-Sport. Ce n'est pas à lui de faire des différences, c'est encore un jeune joueur, il apprend et il va continuer à apprendre. Et c'est dans des matches comme ça qu'il peut le faire. Il est sorti à la pause aujourd'hui, il ne faut pas en faire tout un plat. Il faut qu'il continue à progresser, il a montré de très bonnes choses en préparation. Ça fait partie de son apprentissage, je pense qu'il a assez de caractère pour surmonter ça.