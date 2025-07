Largement insuffisant, le LS s'incline à Skope

Photo: DR

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un stade bien moins garni qu'espéré (à peine 10'000 spectateurs dans cette National Arena qui peut en accueillir 30'000), une ambiance moyenne, une chaleur étouffante et un Lausanne-Sport aux deux visages: voilà les enseignements de ce jeudi soir à Skopje. Sans oublier le principal, bien sûr, à savoir le résultat: le LS s'est incliné 2-1 face au Vardar, un résultat qui hypothèque ses chances d'atteindre le troisième tour qualificatif de Conference League, où l'attend théoriquement le vainqueur de la confrontation entre Astana et le Zimbru Chisinau (1-1 au Kazakhstan).

Il faudra être bien plus fort que ça jeudi prochain à La Tuilière pour espérer passer, car ce FK Vardar, s'il n'est pas une formation exceptionnelle, semble suffisamment costaud pour défendre ses chances à Lausanne, y compris sur synthétique.

Alban Ajdini et Kaly Sène en pointe

Peter Zeidler, qui découvre sa nouvelle équipe, avait opté pour un 4-4-2, avec Alban Ajdini et Kaly Sène en pointe. Jamie Roche, Olivier Custodio, Souleymane N'Diaye et Gaoussou Diakité formaient le milieu à quatre, tandis que Karlo Letica était protégé par Morgan Poaty, Bryan Okoh, Noë Dussenne et Kevin Mouanga, latéral droit en ce jeudi soir.

Une première période affligeante de la part du LS

Difficile de trouver le bon mot pour définir la première mi-temps du Lausanne-Sport, mais le bon qualificatif doit se trouver quelque part entre «affligeante», «insuffisante» et «indigne», voire carrément un bon mélange des trois. Face à un adversaire limité, mais combatif, le LS n'a absolument rien montré de ce qui faisait sa force voilà encore quelques semaines. C'est bien simple: les hommes de Peter Zeidler n'ont absolument rien proposé de concret, ou alors seulement par intermittence et encore, le constat est gentil et bienveillant.

Les circonstances atténuantes existent, et elles sont sans doute légitimes, entre la chaleur, l'inconnue que représente un premier match de Coupe d'Europe depuis quinze ans et la premier match officiel de Peter Zeidler, mais elles ne changent rien au constat.

Lausanne plie juste avant la pause

Lausanne, c'est sûr, manque encore d'automatismes et a besoin de temps, mais l'évidence a été implacable durant les quarante-cinq premières, ce jeudi à Skopje: cette équipe n'était pas prête, en tout cas en première période. Elle a d'ailleurs été logiquement punie par un but de Rogers Mato, lequel s'en était bien sorti auprès de l'arbitre en tout début de match après une intervention plus que limite sur Kevin Mouanga.

L'Ougandais, très remuant en première période, s'est trouvé au bon endroit pour reprendre une frappe de Dimitar Todorovski mal repoussée par Karlo Letica et faire exploser de joie le kop des «Komiti», les ultras locaux (45e, 1-0). Les supporters lausannois, venus à une bonne centaine, ne pouvaient eux qu'être sonnés par la prestation de leur équipe.

Peter Zeidler, certainement aussi fâché et déçu que les supporters du Lausanne-Sport, procédait à deux changements à la pause avec les sorties de Souleymane N'Diaye, auteur de plusieurs pertes de balle inutiles, et d'Alban Ajdini, bien trop inoffensif, pour faire entrer Beyatt Lekoueiry et Konrad De La Fuente. Le but, évident: apporter enfin un peu de mouvement devant et que le Lausanne.-Sport produise enfin du jeu.

Kaly Sène se procure une occasion après onze secondes

La réaction a été immédiate avec une occasion pour Kaly Sène après exactement onze secondes en première période. Bien lancé en profondeur par Beyatt Lekoueiry, l'attaquant sénégalais a pu se présenter seul face au gardien macédonien Davor Taleski, mais son petit ballon a frappé l'extérieur du poteau du Vardar et est venu mourir en sortie de but. Dommage, car les Macédoniens avaient vraiment été pris à froid sur cette action.

Le magnifique but de Gaoussou Diakité

Dès lors, le Lausanne-Sport a montré un tout autre visage, prenant enfin largement le dessus sur son adversaire. Cette domination a été logiquement concrétisée par un fort joli but de Gaoussou Diakité, lequel s'impose cet été comme la meilleure des recrues estivales pour l'instant. Le Malien de 19 ans, prêté par Salzbourg, a placé sa frappe en pleine lucarne à la 57e pour égaliser à 1-1.

Le Lausanne-Sport, sentant qu'il pouvait faire la différence face à un adversaire surpris par l'élévation soudaine du niveau des Vaudois, a continué à attaquer et Kaly Sène est passé proche de donner l'avantage au LS, sans succès (62e). Cette fois, c'était clair: le LS avait enfin entamé son aventure européenne! Mais cela ne voulait pas dire pour autant que tout péril était écarté. Et même pas du tout.

Le Vardar reprend l'avantage à la 77e

Le Vardar était certes dominé, mais en profitait en effet pour frapper en contre, se montrant dangereux à deux reprises pour Karlo Letica, lequel pouvait à chaque fois repousser les frappes adverses jusqu'à la 77e minute et un tir d'Azer Omeragikj au bon endroit. Cette fois, contrairement à la première période, le LS encaissait cette réussite clairement contre le cours du jeu. Ce qui ne veut pas dire qu'elle faisait moins mal, bien au contraire...

Le score ne bougeait plus dans les dernières minutes (le Vardar a même été bien plus proche d'inscrire le 3-1 que Lausanne d'égaliser) et voilà donc le LS avec un handicap d'un but avant le match retour. Il faudra montrer beaucoup plus de qualités, à tous les niveaux, pour bousculer ce Vardar et s'imposer avec deux buts d'écart, ou aux tirs au but. Ce jeudi, les Vaudois ont été convaincant durant trente minutes et c'est à peu près tout.

Le constat fait mal, mais il est sans appel: quinze ans après leur dernier match, les Vaudois ont manqué leur retour sur la scène européenne. Mais la bonne nouvelle est que les comptes définitifs se feront jeudi prochain en toute fin de soirée, pas avant.