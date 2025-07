Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Lausanne-Sport s'est incliné ce jeudi à Skopje (2-1) et Peter Zeidler, fidèle à lui-même, n'a pas cherché à cacher la vérité. Il aurait eu de la peine à le faire, de toute façon, tant la première période de son équipe a été indigente. «On était presque inexistants en première mi-temps, c'est tout. On était trop nerveux, on n'a pas fait les choses nécessaires pour faire un bon match. On aurait pu rentrer avec un 0-0 aux vestiaires, mais on a encaissé ce but juste avant la pause», a analysé l'Allemand, lequel a été désagréablement surpris par l'entame de match de son équipe.

«Oui, c'est juste. On n'a pas été surpris par le Vardar, parce qu'on savait qu'ils avaient de très bons joueurs, pas seulement Rogers Mato. Mais nous avons été surpris par ce que nous avons montré, nous. Et ce n'était pas une surprise agréable», a admis le nouvel entraîneur du LS, lequel a tout de même apprécié la réaction de son équipe après la pause.

«C'est la mi-temps de cette confrontation»

Il a en effet demandé à deux joueurs de sortir, Souleymane N'Diaye et Alban Ajdini, afin de faire entrer Beyatt Lekoueiry et Konrad De La Fuente et ce double changement a fait du bien au LS, pendant une petite demi-heure en tout cas. «On est revenus au score, on aurait pu marquer une deuxième fois, mais ensuite, il aurait fallu mieux défendre. Quand il y avait 1-1, je pense que notre adversaire aurait été content de conserver le match nul. Et à la fin, on se retrouve menés 2-1, alors que c'est nous, à notre tour, qui aurions été contents avec le nul. De toute façon, maintenant, c'est derrière. On est à la mi-temps de cette confrontation. On va se voir la semaine prochaine.»

Comment Peter Zeidler explique-t-il la première période largement insuffisante de son équipe? «Il y a plusieurs explications possibles. C'était le premier match à ce niveau pour plusieurs joueurs et, je le répète, il est évident qu'il y avait une certaine nervosité en début de match, qui a mené à certaines actions négatives. On n'a pas trouvé notre dynamique et on n'a pas su surmonter notre frustration de ce début de match raté. Et puis, il y a l'adversaire, qui a fait un bon match devant son public», assure-t-il.

Voit-il tout de même des raisons d'être optimiste avant le match retour, jeudi à La Tuilière? Le Vardar se présentera avec un but d'avance et a prouvé en fin de match pouvoir être très dangereux en contre. Le LS ne pourra ainsi pas se permettre de se ruer à l'attaque, même sur son synthétique.

Créer les conditions de l'exploit jeudi prochain

«Ce soir, on avait 120 supporters ici à Skopje, que je remercie et que je salue. En face, ils étaient 10'000 et le Vardar a eu droit à un vrai match à domicile. Je pense que tout le monde a vu aujourd'hui que l'on avait nos principes de jeu et de la qualité, même si c'était pendant vingt minutes et que ça ne suffit pas encore. On espère être soutenus par nos fans jeudi et qu'ils créent les conditions d'un vrai match de Coupe d'Europe à domicile. Je ne dis pas qu'on va se qualifier facilement, mais on a notre chance. Il y avait du positif ce soir et aussi des choses à améliorer. Je le redis: on est à la mi-temps.»

Le retour en avion vendredi, Winterthour dimanche

Le message de Peter Zeidler aux fans du LS est clair: tous au stade pour renverser la situation. En attendant le match retour de jeudi prochain, le club vaudois a un programme chargé. Vendredi matin, la délégation lausannoise atterrira à Payerne et il sera déjà l'heure de préparer la réception de Winterthour dimanche à La Tuilière pour la première journée de Super League. Peter Zeidler fera-t-il tourner un peu son équipe?

Une chose est sûre, il n'appuiera pas sur la tête de Souleymane N'Diaye malgré la pauvre prestation de son jeune joueur avant la pause. «Il va s'en remettre. C'est un joueur qui a de grandes qualités et qui avait mérité cette titularisation au vu de ce qu'il avait montré. Passer à côté d'une mi-temps, ça arrive. Il a un grand avenir.» Peter Zeidler n'hésite jamais à faire confiance aux jeunes. Souvent, il a été payé en retour sur le long terme. Mais sur le court terme, des accidents arrivent. L'essentiel est d'apprendre de ses erreurs. «Les jeunes, il faut les mettre sur le terrain», résume l'Allemand, là aussi fidèle à lui-même.