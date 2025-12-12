Peter Zeidler: «Ce ne sont pas des skieurs de fond en face!»

Peter Zeidler entend bien valoriser la performance de ses joueurs et en a marre d'entendre que la Conference League n'est pas relevée. Après le match nul face à Kuopio (0-0), il insiste sur la valeur de ses adversaires finlandais et défend son équipe.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«En face, ce ne sont pas des skieurs de fond! On ne peut pas venir ici en Finlande et gagner 3-0! J'aimerais que ce soit dit une fois. On est en train de construire une très bonne équipe de Super League, mais on est encore une jeune équipe. On n'est pas Manchester City ou qui sais-je.» Tels ont été les mots de Peter Zeidler après le match nul (0-0) de son FC Lausanne-Sport ce jeudi à Tampere face au KuPS, champion de Finlande tout frais couronné. L'entraîneur du LS aimerait que les performances de son équipe sur la scène européenne soient plus valorisées, ou en tout cas pas rabaissées, surtout en jouant tous les trois jours.

Un coach qui protège ses joueurs

«Ce soir, je ne peux pas dire que je suis satisfait avec la performance. Pas du tout! Mais je vais toujours protéger mes joueurs et défendre mon équipe. Beyatt Lekoueiry a 20 ans, Gaoussou Diakité et Gabriel Sigua aussi. Nathan Butler-Oyedeji, c'est sa première saison à enchaîner les matches en professionnel. Qui a une grande expérience dans cette équipe et sait ce qu'est une saison européenne? Pas grand-monde... Il faut valoriser ce qu'ils font», continue l'Allemand, lequel était privé d'Olivier Custodio, touché au mollet, pour cette rencontre. «On n'a pas encore la maturité nécessaire pour venir ici et gagner facilement.»

Après une première période vraiment insuffisante, le Lausanne-Sport a élevé le curseur après la pause et a eu les occasions pour s'imposer, mais n'a pas su concrétiser, une fois de plus. «J'avais promis qu'on allait marquer au moins une fois et je n'ai pas tenu cette promesse, vous avez raison de me le faire remarquer. J'étais sûr qu'on aurait les occasions et qu'on allait concrétiser au moins une fois. Mais cela n'a pas été le cas...»

Une occasion en particulier vient cristalliser les regrets: celle de l'heure de jeu où Gaoussou Diakité, en position très favorable, n'a pas servi Theo Bair et a préféré tirer, son envoi finissant sur le poteau. «S'il fait la passe à Theo, on marque...», regrettait Peter Zeidler, lequel a cependant refusé d'enfoncer son attaquant.

Le marquage préventif, pas une réussite

«On est le 11 décembre ce soir. On a fait beaucoup de matches. Ce n'est pas une excuse, mais une explication. Après ce match nul, mes joueurs ne sont pas contents, déjà en raison de leur performance, sans même parler du résultat. On a bien récupéré les ballons, mais on joue mieux les contres d'habitude. C'était un peu mieux en deuxième mi-temps, on s'est créé des occasions nettes, sans marquer. Et ce qui m'inquiète, je dois dire, c'est le marquage préventif. Il faut mieux jouer derrière, être plus stricts, on a laissé trop d'espaces à nos adversaires. J'ai senti un peu de nervosité mentale dans mon équipe, et ça va avec le manque de maturité. En deuxième période, on se demandait si on voulait absolument gagner ou tenir ce 0-0... Il faut qu'on progresse», assure le protecteur entraîneur du LS.

Une fin d'année excitante avec Bâle, la Fiorentina et Lucerne

Ce point pris permet cependant au LS de se hisser à huit unités et d'entrevoir la qualification pour les play-off de Conference League. Il s'agirait de la première fois que le Lausanne-Sport joue un match européen au printemps depuis 1965 et, si la qualification n'est pas mathématiquement assurée, il faudrait une succession de scénarios défavorables, comme un succès de Kuopio à Crystal Palace, pour qu'elle échappe au LS.

«On a une semaine excitante devant nous, se réjouit Peter Zeidler. Déjà ce match à Bâle dimanche devant 25'000 spectateurs, puis la Fiorentina chez nous devant 12'000. Et enfin Lucerne». Et les vacances de Noël, finalement! Ces trois matches détermineront si elles seront joyeuses ou moroses du côté de Lausanne.