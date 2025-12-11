DE
La qualification est proche
Le Lausanne-Sport ramène un point de Finlande

Le Lausanne-Sport a fait un pas vers la qualification pour les play-off de Conference League, mais n'est pas encore mathématiquement assuré d'y participer. Le point du match nul (0-0) récolté en Finlande l'en rapproche.
Publié: 11.12.2025 à 22:52 heures
Rien n'a été simple pour Nathan Butler-Oyedeji et le LS ce jeudi en Finlande.
Photo: Kalle Parkkinen/Newspix24/freshf
Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Ce match en Finlande a bien été le traquenard attendu pour le Lausanne-Sport, malgré la sympathie et la chaleur des officiels locaux. Au final, le match nul (0-0) dans le froid du nord est logique, chaque équipe ayant eu sa période. Ce point, surtout, rapproche les Lausannois d'une qualification pour les play-off et d'un premier match européen au printemps depuis... 1965 et un choc face à West Ham. Les Vaudois n'y sont pas encore officiellement, mais ce point leur permet d'y croire vraiment, même en cas d'éventuelle défaite face à la Fiorentina jeudi prochain à la Tuilière.

Une première période très compliquée pour le LS

Les Lausannois ont eu une peine immense à se mettre dans le match ce jeudi à Tampere, proposant une première période globalement insuffisante face à un champion de Finlande bien plus entreprenant. Beyatt Lekoueiry s'est créé une belle occasion à la 23e, dans son style caractéristique en solitaire, mais son tir est passé de peu à côté de la cage du gardien autrichien Johannes Kreidl. 

Sinon? Pas grand chose, pour ne pas dire rien, malgré les encouragements des 80 fans à avoir fait le déplacement jusqu'à Tampere, deux semaines après celui de Poznan. Une chose est sûre: Olivier Custodio et ses coéquipiers ont fait voyager leurs fans cette année, de la chaleur étouffante de Skopje en juillet à l'extrême fraîcheur de cette nuit finlandaise. 

Les fans du LS ont été 80 à effectuer le long déplacement.
Photo: keystone-sda.ch

La pluie givrante tombée dès le début du match n'a pas favorisé le spectacle, surtout sur un synthétique aussi particulier et glissant que celui du stade Tammelan de Tampere. Ce serait mentir de dire que le match a atteint des sommets techniques ce jeudi en Finlande, mais le LS a vraiment passé quarante-cinq minutes initiales compliquées et aurait largement pu être mené au score.

Gaoussou Diakité trouve le poteau

Même sans faire de changement, Peter Zeidler a réussi à insuffler un autre état d'esprit à ses joueurs après la pause. Les Lausannois ont bien attaqué la deuxième période et se sont créés plusieurs possibilités d'ouvrir la marque, la plus belle revenant à Gaoussou Diakité à la 63e. Le Malien s'est retrouvé seul face à Johannes Kreidl, mais sa frappe s'est écrasée sur la base du poteau. Le LS était (enfin) entré dans le match! 

Une frayeur avec un penalty sifflé, mais vite annulé

Paradoxalement, la plus grande frayeur survenait à ce moment-là, à la 70e, lorsque l'arbitre ukrainien Alexeï Derevinsky sifflait penalty pour Kuopio après un contact innocent entre Morgan Poaty et Mohamed Touré. Il revenait cependant bien vite et fort logiquement sur sa décision après avoir avoir consulté la VAR.

Karlo Letica décisif en fin de match

Peter Zeidler procédait alors à un triple changement à la 67e, faisant entrer Alban Ajdini, Nicky Beloko et Muhannad Al-Saad pour Gaoussou Diakité, Nathan Butler-Oyedeji et Beyatt Lekoueiry. Les débats s'équilibraient alors et la partie pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Karlo Letica a dû réaliser un arrêt décisif à la 86e et un dernier tir finlandais est venu frôler son poteau une minute plus tard. Au final, le match nul n'est pas illogique et il permet au LS d'avancer.

Conference League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Strasbourg
RC Strasbourg
5
4
13
2
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
5
5
12
3
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
5
6
11
4
AEK Athènes
AEK Athènes
5
6
10
5
Samsunspor
Samsunspor
5
6
10
6
Sparta Prague
Sparta Prague
5
4
10
7
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
5
3
10
8
FSV Mayence
FSV Mayence
5
2
10
9
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
5
5
9
10
AEK Larnaca
AEK Larnaca
5
5
9
11
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
5
4
9
12
NK Celje
NK Celje
5
1
9
13
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
5
0
9
14
HNK Rijeka
HNK Rijeka
5
3
8
15
Omonia Nicosie
Omonia Nicosie
5
2
8
16
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
2
8
17
FC Noah
FC Noah
5
1
8
18
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
5
1
8
19
KF Drita
KF Drita
5
-1
8
20
Lech Poznan
Lech Poznan
5
3
7
21
FC Shkëndija
FC Shkëndija
5
0
7
22
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
5
-1
7
23
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
5
-1
7
24
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
5
-5
7
25
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
5
1
6
26
Hsk Zrinjski Mostar
Hsk Zrinjski Mostar
5
-2
6
27
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
5
-3
5
28
FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev
5
-2
3
29
BK Häcken
BK Häcken
5
-2
3
30
Legia Varsovie
Legia Varsovie
5
-3
3
31
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
5
-5
3
32
Hamrun Spartans
Hamrun Spartans
5
-5
3
33
Aberdeen FC
Aberdeen FC
5
-8
2
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
5
-7
1
35
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
5
-8
1
36
Rapid Vienne
Rapid Vienne
5
-11
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
