Le Lausanne-Sport ramène un point de Finlande

Le Lausanne-Sport a fait un pas vers la qualification pour les play-off de Conference League, mais n'est pas encore mathématiquement assuré d'y participer. Le point du match nul (0-0) récolté en Finlande l'en rapproche.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ce match en Finlande a bien été le traquenard attendu pour le Lausanne-Sport, malgré la sympathie et la chaleur des officiels locaux. Au final, le match nul (0-0) dans le froid du nord est logique, chaque équipe ayant eu sa période. Ce point, surtout, rapproche les Lausannois d'une qualification pour les play-off et d'un premier match européen au printemps depuis... 1965 et un choc face à West Ham. Les Vaudois n'y sont pas encore officiellement, mais ce point leur permet d'y croire vraiment, même en cas d'éventuelle défaite face à la Fiorentina jeudi prochain à la Tuilière.

Une première période très compliquée pour le LS

Les Lausannois ont eu une peine immense à se mettre dans le match ce jeudi à Tampere, proposant une première période globalement insuffisante face à un champion de Finlande bien plus entreprenant. Beyatt Lekoueiry s'est créé une belle occasion à la 23e, dans son style caractéristique en solitaire, mais son tir est passé de peu à côté de la cage du gardien autrichien Johannes Kreidl.

Sinon? Pas grand chose, pour ne pas dire rien, malgré les encouragements des 80 fans à avoir fait le déplacement jusqu'à Tampere, deux semaines après celui de Poznan. Une chose est sûre: Olivier Custodio et ses coéquipiers ont fait voyager leurs fans cette année, de la chaleur étouffante de Skopje en juillet à l'extrême fraîcheur de cette nuit finlandaise.

La pluie givrante tombée dès le début du match n'a pas favorisé le spectacle, surtout sur un synthétique aussi particulier et glissant que celui du stade Tammelan de Tampere. Ce serait mentir de dire que le match a atteint des sommets techniques ce jeudi en Finlande, mais le LS a vraiment passé quarante-cinq minutes initiales compliquées et aurait largement pu être mené au score.

Gaoussou Diakité trouve le poteau

Même sans faire de changement, Peter Zeidler a réussi à insuffler un autre état d'esprit à ses joueurs après la pause. Les Lausannois ont bien attaqué la deuxième période et se sont créés plusieurs possibilités d'ouvrir la marque, la plus belle revenant à Gaoussou Diakité à la 63e. Le Malien s'est retrouvé seul face à Johannes Kreidl, mais sa frappe s'est écrasée sur la base du poteau. Le LS était (enfin) entré dans le match!

Une frayeur avec un penalty sifflé, mais vite annulé

Paradoxalement, la plus grande frayeur survenait à ce moment-là, à la 70e, lorsque l'arbitre ukrainien Alexeï Derevinsky sifflait penalty pour Kuopio après un contact innocent entre Morgan Poaty et Mohamed Touré. Il revenait cependant bien vite et fort logiquement sur sa décision après avoir avoir consulté la VAR.

Karlo Letica décisif en fin de match

Peter Zeidler procédait alors à un triple changement à la 67e, faisant entrer Alban Ajdini, Nicky Beloko et Muhannad Al-Saad pour Gaoussou Diakité, Nathan Butler-Oyedeji et Beyatt Lekoueiry. Les débats s'équilibraient alors et la partie pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Karlo Letica a dû réaliser un arrêt décisif à la 86e et un dernier tir finlandais est venu frôler son poteau une minute plus tard. Au final, le match nul n'est pas illogique et il permet au LS d'avancer.