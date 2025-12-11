DE
FR

Un joueur au-dessus du lot
Les notes des joueurs du Lausanne-Sport face à Kuopio

Qui a brillé et qui a déçu lors du lointain déplacement du Lausanne-Sport en Finlande ce jeudi soir? Un joueur en particulier s'est illustré, tandis que plusieurs ont livré une prestation insuffisante selon notre journaliste sur place.
Publié: 11.12.2025 à il y a 43 minutes
|
Dernière mise à jour: 11.12.2025 à il y a 37 minutes
Brandon Soppy ne gardera pas un grand souvenir de ce déplacement en Finlande.
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Tim_Guillemin.png
Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Le Lausanne-Sport a ramené un point de Finlande ce jeudi soir (0-0) et a fait un grand pas vers la qualification pour les play-off de Conference League. Les Vaudois n'y sont pas encore officiellement, mais en sont proches. Voici les notes des joueurs, selon l'envoyé spécial de Blick à Tampere.

Barème
6 Excellent
5 Bon
4 Acceptable
3 Insuffisant
2 Très mauvais
1 Catastrophique

Karlo Letica 4

Un seul arrêt à effectuer en toute fin de match, mais magnifique, sur un terrain synthétique glissant et pas facile à maîtriser pour un gardien.

Brandon Soppy 3

Il n’a rien apporté sur le plan offensif et a parfois été mis en difficulté par le jeune prodige Otto Ruoppi sur son côté. Un match compliqué pour lui.

Kevin Mouanga 4

La grande satisfaction de la défense lausannoise cette saison a de nouveau été à la hauteur. Costaud dans les duels, bon dans l’anticipation.

Bryan Okoh 4

Une frayeur en première période, mais il s’est bien repris. Une deuxième mi-temps correcte pour lui et quelques passes bien senties.

Morgan Poaty 4

Il a bien plus apporté offensivement que Brandon Soppy et a bien tenu son couloir. Il est revenu à un niveau de performance très satisfaisant depuis quelques semaines.

Jamie Roche 5

Le meilleur Lausannois, et de loin. Il tacle, il récupère, il distribue le jeu et il fait preuve de l’autorité nécessaire. Le format européen.

Gabriel Sigua 4

Il a beaucoup couru, fidèle à lui-même, mais n’a pas tout réussi. Il aurait pu être le héros en toute fin de match s’il avait frappé, mais a fait le mauvais choix. Une grosse activité à mi-terrain.

Nathan Butler-Oyedeji 3

Rien de bien convaincant pour celui qui joue désormais à mi-terrain et doit beaucoup travailler. Il a peine à exprimer ses qualités offensives dans ce rôle. Sorti à la 68e.

Beyatt Lekoueiry 3

Il s’est créé la première grosse occasion lausannoise, plein axe à la 25e, mais son tir a frôlé le poteau. Rien de bien intéressant par la suite. Sorti à la 68e.

Theo Bair 3

Il se crée des occasions, il pèse sur la défense, mais il peine toujours à se montrer réaliste. Dommage, car sa débauche d’énergie devrait, dans un monde idéal, être récompensée.

Gaoussou Diakité 3

Que de mauvais choix pour le Malien… Il traverse vraiment une période compliquée. A l’heure de jeu, il doit soit servir Theo Bair, soit marquer. Mais sa frappe a fini sur le poteau. Sorti à la 68e.

Conference League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Strasbourg
RC Strasbourg
5
4
13
2
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
5
5
12
3
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
5
6
11
4
AEK Athènes
AEK Athènes
5
6
10
5
Samsunspor
Samsunspor
5
6
10
6
Sparta Prague
Sparta Prague
5
4
10
7
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
5
3
10
8
FSV Mayence
FSV Mayence
5
2
10
9
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
5
5
9
10
AEK Larnaca
AEK Larnaca
5
5
9
11
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
5
4
9
12
NK Celje
NK Celje
5
1
9
13
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
5
0
9
14
HNK Rijeka
HNK Rijeka
5
3
8
15
Omonia Nicosie
Omonia Nicosie
5
2
8
16
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
2
8
17
FC Noah
FC Noah
5
1
8
18
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
5
1
8
19
KF Drita
KF Drita
5
-1
8
20
Lech Poznan
Lech Poznan
5
3
7
21
FC Shkëndija
FC Shkëndija
5
0
7
22
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
5
-1
7
23
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
5
-1
7
24
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
5
-5
7
25
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
5
1
6
26
Hsk Zrinjski Mostar
Hsk Zrinjski Mostar
5
-2
6
27
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
5
-3
5
28
FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev
5
-2
3
29
BK Häcken
BK Häcken
5
-2
3
30
Legia Varsovie
Legia Varsovie
5
-3
3
31
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
5
-5
3
32
Hamrun Spartans
Hamrun Spartans
5
-5
3
33
Aberdeen FC
Aberdeen FC
5
-8
2
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
5
-7
1
35
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
5
-8
1
36
Rapid Vienne
Rapid Vienne
5
-11
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Mentionné dans cet article
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      FC Lausanne-Sport
      FC Lausanne-Sport