Les notes des joueurs du Lausanne-Sport face à Kuopio

Qui a brillé et qui a déçu lors du lointain déplacement du Lausanne-Sport en Finlande ce jeudi soir? Un joueur en particulier s'est illustré, tandis que plusieurs ont livré une prestation insuffisante selon notre journaliste sur place.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Lausanne-Sport a ramené un point de Finlande ce jeudi soir (0-0) et a fait un grand pas vers la qualification pour les play-off de Conference League. Les Vaudois n'y sont pas encore officiellement, mais en sont proches. Voici les notes des joueurs, selon l'envoyé spécial de Blick à Tampere.

Barème

6 Excellent

5 Bon

4 Acceptable

3 Insuffisant

2 Très mauvais

1 Catastrophique

Karlo Letica 4

Un seul arrêt à effectuer en toute fin de match, mais magnifique, sur un terrain synthétique glissant et pas facile à maîtriser pour un gardien.

Brandon Soppy 3

Il n’a rien apporté sur le plan offensif et a parfois été mis en difficulté par le jeune prodige Otto Ruoppi sur son côté. Un match compliqué pour lui.

Kevin Mouanga 4

La grande satisfaction de la défense lausannoise cette saison a de nouveau été à la hauteur. Costaud dans les duels, bon dans l’anticipation.

Bryan Okoh 4

Une frayeur en première période, mais il s’est bien repris. Une deuxième mi-temps correcte pour lui et quelques passes bien senties.

Morgan Poaty 4

Il a bien plus apporté offensivement que Brandon Soppy et a bien tenu son couloir. Il est revenu à un niveau de performance très satisfaisant depuis quelques semaines.

Jamie Roche 5

Le meilleur Lausannois, et de loin. Il tacle, il récupère, il distribue le jeu et il fait preuve de l’autorité nécessaire. Le format européen.

Gabriel Sigua 4

Il a beaucoup couru, fidèle à lui-même, mais n’a pas tout réussi. Il aurait pu être le héros en toute fin de match s’il avait frappé, mais a fait le mauvais choix. Une grosse activité à mi-terrain.

Nathan Butler-Oyedeji 3

Rien de bien convaincant pour celui qui joue désormais à mi-terrain et doit beaucoup travailler. Il a peine à exprimer ses qualités offensives dans ce rôle. Sorti à la 68e.

Beyatt Lekoueiry 3

Il s’est créé la première grosse occasion lausannoise, plein axe à la 25e, mais son tir a frôlé le poteau. Rien de bien intéressant par la suite. Sorti à la 68e.

Theo Bair 3

Il se crée des occasions, il pèse sur la défense, mais il peine toujours à se montrer réaliste. Dommage, car sa débauche d’énergie devrait, dans un monde idéal, être récompensée.

Gaoussou Diakité 3

Que de mauvais choix pour le Malien… Il traverse vraiment une période compliquée. A l’heure de jeu, il doit soit servir Theo Bair, soit marquer. Mais sa frappe a fini sur le poteau. Sorti à la 68e.