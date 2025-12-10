La délégation lausannoise est bien arrivée à Tampere, où elle défiera Kuopio, champion de Finlande, jeudi à 22h, heure locale, dans des conditions climatiques clémentes pour la saison. Le point avec Peter Zeidler et Kevin Mouanga.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Peter Zeidler a tenu à faire découvrir le synthétique du stade de Tampere à ses joueurs mercredi soir, dans la nuit finlandaise. Les Lausannois ne s'y sont pas entraînés, mais le simple fait de marcher dessus et de faire connaissance avec ce revêtement particulier pourrait être très précieux jeudi, à l'heure de disputer le match qui pourrait être celui de l'officialisation de la qualification pour le printemps européen. En cas de match nul face à Kuopio, l'affaire serait très bien embarquée. Et en cas de victoire, elle serait définitivement classée, avant même de recevoir la Fiorentina jeudi prochain pour le dernier match européen de l'année.

Les supporters de Kuopio ont 3h30 de route à faire!

«On veut gagner, c'est tout. Et si on en a besoin, on sortira la calculatrice après le match, pas avant», assure Peter Zeidler, lequel a également foulé la pelouse synthétique du stade habituellement occupé par l'Ilves Tampere, le club-hôte qui le prête au Kuopion PS pour ses matches européens. L'enceinte actuelle du champion de Finlande n'est en effet pas homologuée par l'UEFA et ses fans doivent en effet faire les trois heures trente de route (minimum...) pour se rendre à Tampere y suivre les matches de Conference League.

Le match de jeudi débutant à 22h, heure locale (21h en Suisse), les supporters ne pourront partir qu'à minuit en direction de leur ville, en direction du nord, et y arriveront donc sur les coups de... 4h du matin! Autant dire qu'ils ne seront malheureusement que quelques dizaines, pas plus, à faire le déplacement pour ce qui est sans doute l'un des matches les plus importants de l'année pour le KuPS.

Le Lausanne-Sport s'apprête donc à disputer cette rencontre primordiale dans un stade qui sera à nul doute très peu garni, avec un synthétique particulier, et un coup d'envoi à 22h. Heureusement, il ne fait pas (trop) froid ces jours en Finlande et la température, pour tout dire, est même plus agréable qu'en Pologne voilà deux semaines. Aucune trace de neige à Tampere, mais la nuit noire tombant à 15h a tout de même quelque chose d'intimidant. Tiens, d'ailleurs, pourquoi Peter Zeidler n'a-t-il pas voulu que son équipe s'entraîne à Tampere ce mercredi et se contente d'une courte «promenade-découverte» dans le stade?

Une bonne séance d'entraînement à Lausanne

«C'est voulu et assumé. On s'est posé la question, mais j'ai préféré que l'on ait une très bonne séance d'entraînement chez nous ce mercredi matin à 10h. C'était la priorité. Mais on voulait quand même voir le stade et le terrain, c'est pour ça qu'on y est venus mercredi soir directement après notre vol», répond l'Allemand. Le voyage en avion, long de 2h30, s'est déroulé sans histoire pour le sixième déplacement européen du LS cette saison après Skopje, Astana, Istanbul, La Vallette et Poznan.

Alors, que penser de ce synthétique, que les joueurs de Kuopio définissent eux-mêmes comme étant très rapide? Kevin Mouanga a l'air d'accord avec eux: «Ce n'est pas le même qu'à la Tuilière, c'est sûr. Mais celui de Thoune est aussi différent... Il y a à chaque fois des subtilités. Peut-être va-t-il un peu plus vite, oui. Mais qu'importe: on est prêts, on est concentrés et on prend cette équipe très au sérieux.»

Peter Zeidler: «On va marquer demain»

A quoi s'attendre justement? Peter Zeidler, à l'heure de venir parler à la presse mercredi, n'avait pas encore abordé le sujet avec ses joueurs, ce qu'il aura largement le temps de faire d'ici au coup d'envoi de jeudi. «On a vu leur match gagné contre le Slovan Bratislava, le nul à Breidablik, leur match de championnat contre Helsinki. C'est le champion de Finlande, comme Poznan était le champion de Pologne. Je connais bien leur gardien Johannes Kreidl, un Autrichien, un Tyrolien même, qui a joué à Ried. C'est un très bon gardien. Ils ont des latéraux ghanéens, un avant-centre polonais, un autre attaquant guinéen, des milieux de terrain finlandais. C'est une équipe internationale, comme nous. Comme toujours, c'est une grande joie pour nous de disputer ces matches. On se réjouit beaucoup. Et contrairement au match contre Lugano, je suis persuadé qu'on va marquer demain. Est-ce que ce sera suffisant pour gagner, je ne sais pas, mais on va marquer au moins une fois.» Parole de Peter Zeidler!



