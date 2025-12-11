Gaoussou Diakité, premières turbulences lausannoises

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il y a les chiffres bruts, déjà. Gaoussou Diakité n'a plus marqué le moindre but depuis le 25 octobre, date de son récital face à Young Boys. Le Malien était alors en feu, lui qui venait d'inscrire le seul goal de la victoire lausannoise sur le terrain des Hamrun Spartans et qui avait été exceptionnel face à Young Boys quelques jours plus tôt. Tout Lausanne s'entichait de l'artiste et le football suisse le découvrait alors avec admiration. Il sortait alors d'une suspension de quatre matches pour un geste d'humeur face à Saint-Gall et avait manqué à ses coéquipiers, mais aussi au public du Lausanne-Sport. Sa joie de jouer, ses dribbles déroutants, la qualité de sa frappe: tout ceci en faisait un joueur à part au mois d'octobre.

La jeunesse est une explication

Et puis, les statistiques ont disparu, mis à part un assist face à Sion et un autre face à Thoune en même temps que l'impression visuelle déclinait elle aussi très largement. Le joueur prêté par Red Bull Salzbourg a bien réussi quelques dribbles encore, et heureusement, mais ses défauts l'emportent malheureusement largement sur ses qualités depuis la mi-novembre, ce qui commence à faire long. Lorsqu'il marchait sur la Super League, il était facile -et même normal- de lui pardonner ses petits excès d'individualisme et ses mauvais choix. L'argument de ses 20 ans est une explication tout à fait rationnelle et logique: si ce n'est pas à cet âge-là que l'on commet des pêchés de jeunesse, alors quand?

«Il doit progresser, c'est logique à son âge», l'avait alors défendu son capitaine et «grand frère» Olivier Custodio, confronté par Blick à ces axes d'amélioration. Gaoussou Diakité lui-même s'en était amusé, arguant qu'il n'allait jamais changer et que l'individualisme faisait partie de son jeu. L'histoire est vieille comme le football: quand un joueur fait la différence, il peut se permettre des particularités. Quand il ne le fait plus...

Plusieurs de ses prestations récentes ont fait peine à voir, que ce soit à Yverdon ou à Saint-Gall par exemple. Et même si Florent Mollet, qui a côtoyé des immenses talents en France, dit que son jeune coéquipier est de cette trempe-là, ces matches-là laissent planer un doute.

Une «question provocatrice» pour Peter Zeidler

Alors, où est passé l'artiste Gaoussou Diakité? Et surtout, comment le récupérer? «C'est une question provocatrice», a répondu Peter Zeidler à Blick, mercredi à Tampere. «Gaoussou, c'est un deuxième attaquant. Et un joueur qui joue dans cette zone ne peut pas tout bien faire, c'est normal», a assuré l'Allemand, pas inquiet des récentes performances de son joueur, même s'il l'a laissé sur le banc en début de match à Poznan. «Je suis d'accord pour l'efficacité. Si l'on prend le match face à Lugano, l'occasion qu'il a la demi-heure de jeu, normalement il en cadre huit sur dix. Et il y en a sept qui font but». Là, le Malien n'a pas cadré. Et Lausanne n'a pas gagné.

Les compliments de Stéphane Henchoz

«Mais là aussi, ce n'est pas une bonne réflexion. On n'a pas besoin d'un Gaoussou qui nous fasse gagner tout seul. On veut un joueur d'équipe, efficace et tourné vers l'équipe. Il a gardé ses qualités, ne vous inquiétez pas. S'il marque un joli but jeudi soir, tout le monde sera content, lui le premier», enchaîne l'Allemand, qui a prévu de le titulariser avec Theo Bair face au champion de Finlande.

«J'ai échangé avec notre directeur sportif Stéphane Henchoz après l'entraînement de mercredi matin à Lausanne. Il m'a dit que les deux attaquants lui avaient plu durant cette séance, en parlant de Gaoussou et Theo. De la part de Stéphane, c'est un grand compliment», a rigolé Peter Zeidler. Fort de cette confiance, le curseur du Malien va-t-il s'élever dans le froid et la nuit de Tampere?

Gaoussou Diakité a la réponse dans ses pieds et dans sa tête, car avoir un talent, c'est bien, mais pour réussir dans le football, encore faut-il savoir l'exploiter avec constance. Une raison d'être optimiste pour Gaoussou Diakité vient d'Alvyn Sanches, lequel enflammait la Tuilière une fois par mois au début de sa carrière, puis par séquences de deux mois avant de redevenir invisible. Sur sa dernière année, le joyau du LS jouait sa partition chaque semaine avec la même qualité. Son successeur au pays des artistes se situe aujourd'hui quelque part entre la première et la deuxième étape.