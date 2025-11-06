L'artiste malien Gaoussou Diakité a du feu dans les jambes et une joie de jouer communicative. Mais sa marge de progression est encore grande, notamment concernant la justesse dans ses choix. Prochaine étape, ce jeudi à 21h contre l'Omonoia Nicosie.

Son nom, c'est Diakité! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Olivier Custodio aime suivre les carrières de ses anciens coéquipiers, que ce soient ceux qu'il a côtoyés à Lucerne, à Lugano ou lors de ses deux vies sous le maillot du Lausanne-Sport. Le capitaine du LS reste en contact avec ceux qu'il apprécie particulièrement et, pour les autres, se contente des applications et des résumés de match, mais, en vrai passionné de football, il suit de près les parcours de tous ceux avec qui il a partagé le vestiaire. Il ne lui a ainsi pas échappé que Kaly Sène était en difficulté avec Middlesbrough, par exemple, ni bien sûr qu'Alvyn Sanches avait rejoué avec YB.

Dans quelques années, Olivier Custodio sera-t-il invité dans un stade de Bundesliga ou de Premier League pour applaudir Gaoussou Diakité, en train de flamber avec Stuttgart ou Aston Villa? Difficile à dire, car, si le talent du Malien l'autorise à viser aussi haut, sa marge de progression est encore bien réelle, que ce soit dans le comportement ou la justesse de ses choix. Son capitaine le reconnaît sans problème.

Olivier Custodio, le grand frère

«Oui, mais comme tous les jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent, il a besoin de temps. Qui peut dire qu'il ne fait aucune erreur à 20 ans, ou même à 25? Il y a des joueurs de 30 ans qui font aussi des erreurs, vous savez», répond dans un sourire Olivier Custodio, qui a justement atteint cet âge cette année. Gaoussou Diakité a exactement dix ans de moins et la possibilité de réussir une grande carrière, lui que le groupe Red Bull a repéré très tôt, ce qui est une référence.

Gaoussou Diakité au volant de l'ambulance ce mercredi à la Tuilière à la veille d'affronter l'Omonoia Nicosie... Le Malien est espiègle dans la vie comme sur le terrain. Photo: keystone-sda.ch

Dès son arrivée en Suisse, et les premiers matches amicaux, son talent a sauté aux yeux des observateurs et des fans du Lausanne-Sport. Et même son premier match officiel, cette défaite 2-1 sans gloire à Skopje, lui a permis de briller puisqu'il a inscrit le seul but lausannois d'une frappe splendide. Depuis, ses dribbles déroutants, ses buts décisifs et ses feintes d'un niveau exceptionnel pour la Suisse ont fait le délice de ses supporters et de ses coéquipiers, et provoqué le respect de ses adversaires. Même Jocelyn Gourvennec, qui en a vu d'autres, avait relevé ses qualités voilà quelques jours, après le succès genevois à Lausanne (3-1). «Il est très fort dans ses dribbles et ses feintes, il a des appuis vraiment très courts qui déstabilisent les défenseurs», avait souligné le Français. «Il danse sur le terrain», a quant à lui lancé à plusieurs reprises Peter Zeidler, qui a joué un grand rôle dans sa venue en prêt de Salzbourg, lui qui est très proche du groupe Red Bull.

Des choix parfois trop individuels

Oui, mais voilà, Gaoussou Diakité peut parfois se révéler agaçant de par son individualisme, un péché de jeunesse, et son manque de discernement dans ses choix. Sans parler de ses coups de colère, qui lui ont valu quatre matches de suspension après son carton rouge contre Saint-Gall, au point que Peter Zeidler, à l'entraînement, laisse parfois aller le jeu exprès après une faute sur le Malien, afin de l'aider à gérer sa frustration et les injustices qu'il estime ressentir.

«J'ai une belle relation avec lui, bien sûr, et j'ai envie de beaucoup l'aider. J'ai du plaisir à l'accompagner dans sa progression, mais cela ne doit pas passer que par moi. Ses collègues ont un grand rôle à jouer, surtout les cadres. J'ai la chance d'avoir des joueurs comme Olivier qui acceptent ce rôle. Parce que si c'est toujours l'entraîneur qui parle, peut-être que Gaoussou peut s'en lasser. Si ça vient de ses coéquipiers, il peut mieux l'accepter», assure l'ancien professeur, toujours adepte de pédagogie.

Un équilibre subtil à trouver

Alors, Olivier Custodio, quel rôle pouvez-vous jouer dans le processus de développement du génial mais parfois instable Gaoussou Diakité? «Provoquer, dribbler, faire la dernière passe, ça fait partie de son jeu. Il y a des matches où ça passe, d'autres moins. L'important, c'est qu'il garde cette joie de jouer, c'est comme ça qu'il va s'améliorer», estime le capitaine du LS, rejoint par son coach.

L'artiste malien danse sur le terrain. Photo: keystone-sda.ch

«La clé, c'est vraiment ça, trouver le juste milieu entre la joie de jouer et l'efficacité, même si je trouve que Gaoussou est déjà assez efficace pour son âge», répond Peter Zeidler. En dix-huit matches cette saison, toutes compétitions confondues, le Malien compte neuf buts et deux passes décisives, des chiffres plus que respectables. Mais il en a encore tellement plus en réserve...

La question est aujourd'hui surtout de savoir quelle sera la prochaine étape pour lui l'été prochain: un retour à Salzbourg? Lausanne qui le convainc de rester ici, où il se sent tellement bien, au cœur d’un environnement francophone où il compte déjà beaucoup? Un très grand club suisse qui vient le chiper? La réponse dépend de lui, et de la façon dont il progresse et gomme ses défauts sans perdre ses qualités, mais aussi de la façon dont il est entouré. Une chose est sûre: son évolution sera passionnante à observer, car un tel talent ne se trouve pas tous les six mois en Suisse. Une nouvelle preuve en sera sans doute apportée ce jeudi à 21h face à l'Omonoia Nicosie.