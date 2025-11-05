Peter Zeidler se méfie beaucoup de l'Omonoia Nicosie. Photo: keystone-sda.ch

La question est toujours la même pour le Lausanne-Sport en Conference League: quel est le vrai niveau de l'adversaire que le club vaudois s'apprête à affronter? Autant en Super League, les matches face à Bâle, Winterthour et Sion sont «faciles» à préparer, avec beaucoup de guillemets, autant en Europe, il faut aller chercher un peu plus loin. Comme tous les clubs professionnels, le LS dispose de logiciels et de bases de données, en l'occurrence Wyscout, pour pouvoir se préparer au mieux. Il n'empêche: que vaut cet Omonoia Nicosie, qui débarque à la Tuilière pour le troisième match de Conference League, ce jeudi à 21h?

500 supporters chypriotes à Lausanne jeudi

Un premier élément de réponse semble clair: le club chypriote est d'un autre niveau que Breidablik (3-0) et Hamrun Spartans (1-0), les deux premiers adversaires du LS. «Ils sont premiers de leur championnat, devant une équipe qui joue la Champions League. Ils viennent de les battre, d'ailleurs», prévient Olivier Custodio, en faisant référence à Paphos, ce club qui épate l'Europe entière depuis quelques semaines. «Ils ont de très bonnes individualités, ils peuvent se projeter très vite vers l'avant», explique-t-il, lui qui a eu droit, comme tous ses coéquipiers, à des séances vidéo sur cet adversaire qui se déplacera avec 500 supporters et pas mal d'ambition.

L'Omonoia a des références européennes

Lors du premier match de Conference League, l'Omonoia Nicosie a perdu contre Mainz (0-1), avant d'aller chercher un point au Kosovo contre Drita (1-1). Comme Lausanne, les hommes de Henning Berg, l'ancien défenseur de Manchester United, veulent se qualifier pour le top 24 de cette compétition européenne, qu'ils ont rejoint en éliminant les Autrichiens de Wolfsberger AC, une référence solide. Bref, pour le dire clairement et en bon vaudois, ces Chypriotes ne sont pas des pives.

«On s'attend à une équipe très forte et très internationale», enchaîne Peter Zeidler, en détaillant toutes les nationalités présentes dans l'effectif de l'Omonoia: Maroc, Brésil, Grèce... «Et puis, bien sûr, il y a Stevan Jovetic, un attaquant extraordinaire qui a joué à l'Inter, à Monaco, à Manchester City. On a beaucoup parlé d'eux à l'équipe, on ne va pas partir pour faire seulement un très bon match, on va viser la victoire», continue l'Allemand, qui a déjà fait ses calculs: avec neuf points, Lausanne serait déjà qualifié pour la phase finale, vu que l'année dernière, sept points avaient suffi à la majorité des équipes.

Larnaca est allé gagner à Londres

«Mais rien ne sera simple. Larnaca est cinquième du championnat chypriote et est allé gagner sur le terrain de Crystal Palace voilà deux semaines», prévient encore Peter Zeidler, lequel constate avec plaisir que ses joueurs font preuve d'une grande motivation intrinsèque. «Tout le monde veut jouer en Europe, tout le monde veut commencer», sourit l'Allemand, qui doit gérer ce match au milieu d'un enchaînement de rencontres, dont celle de dimanche face à Sion. «On connaît le calendrier, on sait que Sion arrive chez nous dimanche, mais on pensera à eux jeudi dès 23h, après avoir mangé un petit quelque chose.»

Pour ce match face aux Chypriotes, Peter Zeidler pourra compter sur Nicky Beloko, lequel a été réintégré après avoir manqué la victoire à Zurich pour raison disciplinaire. «Je n'aime pas parler de punition, ça me fait penser à la prison et à Sarkozy», a commenté le coach du LS, avec son sens habituel de la formule. «Je préfère parler de mesure pédagogique. Il est là, il s'est bien entraîné et il sera dans le groupe, comme Seydou Traoré, ainsi que les jeunes Lorenzo Bittarelli et Rodolfo Lippo.» Gabriel Sigua, de retour de blessure, sera ménagé et sera à disposition contre Sion. Florent Mollet n'est lui pas qualifié pour l'Europe.

Theo Bair et Gaoussou Diakité d'entrée?

Peter Zeidler aura donc des choix à faire pour sa composition, y compris en attaque où Theo Bair et Gaoussou Diakité ont débuté toutes les dernières rencontres. Les deux hommes seront-ils alignés d'entrée ou amèneront-ils de l'impact en cours de rencontre? «On verra. Je ne vais pas donner le onze de départ aujourd'hui. Alban Ajdini monte en puissance, il a fait une bonne entrée à Zurich. Enzo Kana-Biyik, sélectionné avec les M19 de la France, est un grand talent. On verra.»



