Peter Zeidler se méfiait beaucoup de Stevan Jovetic, l'attaquant de 36 ans de l'Omonoia Nicosie. Il peut être soulagé: son homologue Henning Berg a décidé de laisser son meilleur joueur à la maison!

Henning Berg a décidé de laisser Stevan Jovetic à la maison. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Invité à commenter les forces et les faiblesses de l'Omonoia Nicosie, l'adversaire du Lausanne-Sport jeudi en Conference League, Peter Zeidler avait indiqué se méfier d'un homme en particulier: Stevan Jovetic. L'ancien attaquant de Manchester City est en effet une menace pour tous les défenseurs, mais l'Allemand peut être soulagé: le Monténégrin n'est pas monté dans l'avion. Son coach a révélé la nouvelle dans la soirée, en arrivant à Lausanne, et Peter Zeidler ne pouvait pas le savoir.

La légende du Montenegro Stevan Jovetic ne sera pas à la Tuilière ce jeudi. Photo: Getty Images

«Il valait mieux qu'il reste à Chypre et ne voyage pas. Il a 36 ans, il n'est plus tout jeune. C'est normal pour les équipes engagées en Europe: il y a des matches importants tous les trois jours. C'est la même chose pour Lausanne, qui jouera dimanche contre Sion», a expliqué Henning Berg, également privé de Fabiano, lequel est en rééducation.

«Un match difficile et intéressant»

«Mais cela ne change rien: Nous avons l’effectif et les joueurs nécessaires pour trouver la bonne combinaison à chaque rencontre», assure le Norvégien, lequel s'attend à une grosse opposition de la part du Lausanne-Sport.

«Nous avons hâte de jouer ce match. Nous voulons être compétitifs face à une équipe qui a éliminé Beşiktaş et a gagné ses deux premiers matches. Ce sera un match difficile et intéressant pour nous. Ce sera un match compliqué, mais intéressant.»

Il sait tout du Lausanne-Sport

Henning Berg, ancien défenseur central de très haut niveau, a bien préparé cette rencontre. Il sait en tout cas ce qui l'attend du côté du Lausanne-Sport: «C'est une équipe physique, athlétique, offensive, qui joue dans un 4-4-2 en losange avec un pressing très haut. Je pense que c'est dû à l'influence de leur entraîneur allemand», a-t-il dévoilé avec beaucoup de justesse.

Les Chypriotes ont découvert le terrain synthétique de la Tuilière ce mercredi. Photo: keystone-sda.ch

Actuel leader du championnat chypriote, l'Omonoia Nicosie veut se donner toutes les chances d'aller chercher le titre et s'est donc privée de Stevan Jovetic. Mais pas question d'y voir le moindre relâchement: les Chypriotes ne viennent surtout pas à Lausanne en touristes, eux qui comptent un point en deux matchs dans cette Conference League (0-1 face à Mainz, 1-1 contre Drita).

Le synthétique, pas une anecdote

Henning Berg le sait, le LS est particulièrement redoutable sur son terrain de la Tuilière, un synthétique qui fait souffrir les adversaires. «Je suis Norvégien, je suis bien placé pour le savoir. Bodo/Glimt joue sur cette surface et a un avantage. Lausanne en a aussi un. Mais ça ne fait rien, on doit trouver les solutions pour s'adapter et faire un bon résultat.»