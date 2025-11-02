«Messi ou Maradona? Je préfère Beyatt!»

Buteur décisif au terme d'un joli slalom ce samedi face à Zurich (2-1), Beyatt Lekoueiry révèle qu'il n'aurait pas dû faire le déplacement et explique la raison derrière sa célébration particulière. Interview d'après-match avec le héros du soir.

Déjà buteur contre Servette mercredi, Beyatt Lekoueiry a récidivé ce samedi. Mais cette fois, son but vaut deux points. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

C'est vrai, la défense du FC Zurich a de quoi inquiéter, mais il n'empêche: le but de Beyatt Lekoueiry est splendide. Parti de la ligne de touche, le Mauritanien s'est lancé dans un magnifique solo, conclu par un relais un peu heureux avec son coéquipier Brandon Soppy et une finition parfaite. Pas titulaire, et diminué par une blessure, le milieu offensif du LS a offert la victoire à son équipe ce samedi, ce qui lui a valu les compliments de ses coéquipiers et en particulier de Theo Bair.

«C'est Beyatt, mon petit Messi! Il a failli ne pas être là, mais il est venu et il a marqué. Je savais qu'il allait le faire. Il enchaîne après son but contre Servette, c'est top pour lui. Ce n'était pas facile pour lui quand il est revenu de la dernière trêve internationale, mais là il retrouve sa forme», se réjouit le Canadien.

Peter Zeidler s'est lui aussi montré satisfait de l'impact de son meneur de jeu, mais regrette que son but fasse déjà le tour des réseaux sociaux. «Les Mauritaniens vont forcément le voir et ils vont l'appeler pour la prochaine trêve, il va de nouveau être absent dix jours», rigole (à moitié) l'entraîneur du LS, sincèrement content pour son joueur, mais qui aimerait bien le voir souffler un peu. En attendant de savoir s'il sera sélectionné ou non, Beyatt Lekoueiry a accordé quelques minutes à Blick pour parler de son but, bien sûr, mais aussi de sa célébration si particulière.

Beyatt, en direct depuis les tribunes, j'ai dit que c'était un but à la Maradona. Theo Bair, lui, a choisi Messi comme comparaison. Tu préfères la mienne ou celle de Theo?

Je préfère Beyatt (sourire).

Pas mal comme réponse! Bon, raconte-moi ce qui te passe par la tête pour que tu démarres cette course sur le côté...

En fait, quand j'étais sur le banc, je me disais qu'il y avait beaucoup d'espace. Même à l'échauffement, je me disais qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Quand je rentre, c'est clairement pour faire la différence. Je l'ai réussi et ça fait du bien.

Quand tu démarres ta course, tu sais déjà que tu veux aller au bout?

En premier, je me dis que je vais essayer d'en éliminer deux ou trois. Après, je cherche le relais avec Brandon et ça a fait l'affaire, même si je ne suis pas sûr si c'est lui qui me la remet ou le défenseur. Le but de ma course, c'était d'aller au but, tout simplement.

Theo Bair m'a dit que tu étais un peu blessé, c'est ça?

Oui, à la base je ne devais même pas forcément venir à Zurich, je me suis fait mal durant le match contre Servette. Franchement, hier encore, j'étais sûr que je ne pourrais pas jouer. Ce matin, on a fait des essais et c'était bon, j'ai pu monter dans le car avec l'équipe.

Globalement, comment sens-tu l'équipe en cette période folle où vous jouez tous les trois jours?

On a une équipe jeune, nouvellement formée. On doit apprendre beaucoup de choses pour espérer construire une dynamique. On est bien en Europe, mais en championnat c'est encore trop irrégulier. On peut être vraiment bons, mais aussi très moyens. On doit encore trouver l'équilibre entre l'Europe et le championnat, parce qu'on veut vraiment atteindre le top 6.

La célébration de Beyatt Lekoueiry ce samedi au Letzigrund. Photo: keystone-sda.ch

Au fait, c'est quoi cette célébration? Tu peux me l'expliquer?

C'est tout simplement parce que j'aime dormir. Tout le monde rigole de moi avec ça, donc j'ai choisi cette célébration (rires). Ça fait longtemps que je le fais et je vais continuer.

Mais là dans le car pour rentrer à Lausanne, tu ne vas pas dormir, tu vas repenser à ce but, non?

Oui, je vais savourer un peu, tu as raison!

Tu sais déjà si tu vas aller avec la sélection en novembre?

Non, je ne sais pas encore. J'ai été présélectionné, mais j'attends la liste pour voir si je suis dedans.