Un but en solitaire invraisemblable de Beyatt Lekoueiry a offfert au Lausanne-Sport la victoire (1-2) ce samedi face à un FC Zurich en crise. Les hommes de Peter Zeidler se rapprochent du top 6 et passent devant Servette, leur bourreau de mercredi.

Beyatt Lekoueiry a endormi toute la défense du LS sur son action magnifique de la 81e. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un éclair de génie de Beyatt Lekoueiry à la 81e a offert la victoire (1-2) au Lausanne-Sport ce samedi au Letzigrund au terme d'une rencontre au rythme fluctuant. Tout n'a pas été parfait pour le LS, mais l'essentiel est là: les trois points qui permettent de se relancer après la défaite en semaine face à Servette. Quel slalom de la part du Mauritanien, lequel s'est pris pour Maradona à dix minutes de la fin pour s'en aller marquer le but de la victoire lausannoise!

Florent Mollet aligné d'entrée

Pour cette troisième rencontre de la semaine, Peter Zeidler avait décidé d'aligner un vrai numéro 10, Florent Mollet, avec Olivier Custodio et Nathan Butler-Oyedeji à ses côtés à mi-terrain, et Jamie Roche en pointe basse du losange. Les deux attaquants se nommaient Gaoussou Diakité et Theo Bair, comme toujours depuis le retour de suspension du Malien. Derrière, Bryan Okoh était prié encore une fois de s'asseoir sur le banc, barré par la concurrence du duo Kevin Mouanga-Karim Sow.

Nathan Butler-Oyedeji ouvre la marque

Lausanne a pris les devants d'entrée grâce à une belle ouverture d'Olivier Custodio, bien conclue par Nathan Butler-Oyedeji. Le héros d'Istanbul, aligné au poste de milieu droit, très exigeant dans le repli défensif, n'a pas tremblé et pu offrir l'avantage au LS (11e, 0-1). Face à ce FC Zurich en crise, l'occasion semblait belle pour le Lausanne-Sport, d'autant que les Vaudois étaient bien dans leur match et se créaient une nouvelle belle chance de marquer à la demi-heure, mais Yanick Brecher pouvait détourner l'envoi de Gaoussou Diakité.

La mésentente fatale entre Brandon Soppy et Karlo Letica

Dans la foulée survenait l'égalisation zurichoise, signée Matthias Phaëton après une terrible mésentente entre Brandon Soppy et Karlo Letica. Très offensif et très inspiré jusque-là, le latéral droit du LS ne comprenait pas sur ce coup-là l'intention de son gardien, lequel a hésité à sortir, puis s'est finalement avancé... juste pour voir l'attaquant zurichois leur chiper le ballon à tous les deux et s'en aller marquer dans le but vide (32e, 1-1). Frustrant, forcément.

Sekou Fofana manque la balle du 1-2

Le LS aurait même pu reprendre l'avantage à la 45e lorsque Sekou Fofana a manqué le but vide après un bon travail préparatoire d'Olivier Custodio, très en vue ce samedi soir. Le capitaine du LS aurait-il dû ou pu reprendre ce ballon lui-même après avoir évité la sortie de Yanick Brecher? Peut-être, mais Sekou Fofana avait lui surtout le droit (et le devoir) de le cadrer... 1-1 à la pause!

Karim Sow a été une fois de plus très solide ce samedi soir. Photo: keystone-sda.ch

Peter Zeidler sortait à la pause son artiste Gaoussou Diakité, un peu trop personnel et agaçant parfois dans ses choix en première période, pour faire entrer Alban Ajdini. L'attaquant kosovar se créait une grosse occasion d'entrée, mais son envoi était détourné par le gardien zurichois (47e). A l'heure de jeu, le coach du LS faisait entrer le discret Florent Mollet, qui a visiblement besoin d'encore un peu de temps pour monter en puissance, et faisait entrer Beyatt Lekoueiry, lequel allait se révéler plus tard comme le héros de la soirée.

Olivier Custodio a été l'un des meilleurs Lausannois, comme toujours depuis le début de la saison. Photo: keystone-sda.ch

Alors que la partie perdait en rythme et en intensité, l'Allemand essayait de provoquer un électrochoc à son équipe en effectuant un triple changement à un quart d'heure de la fin. Morgan Poaty, Hamza Abdallah et Enzo Kana-Biyik faisaient leur apparition pour tenter de dynamiser le collectif bleu et blanc et d'aller chercher les trois points. Une tactique gagnante puisque Beyatt Lekoueiry a pu se balader dans la défense zurichoise et s'en aller tromper Yanick Brecher après un relais un peu heureux avec Brandon Soppy.

Lausanne repasse devant Servette

Voici trois points qui font du bien et qui rapprochent le LS du top 6 après sa défaite en semaine face à Servette dans le derby lémanique (1-3). Les Vaudois repassent d'ailleurs devant les Genevois, ce qui atténuera un peu la déception de leurs supporters au terme de cette semaine très animée.

La suite jeudi et dimanche à la Tuilière

Prochaine étape pour les Lausannois, jeudi à domicile (21h) face à Omonoia Nicosie en Conference League, avant la réception du FC Sion dimanche à 16h30. Deux matches à domicile pour bien terminer, avant la trêve des équipes nationales et enfin un peu de repos pour le LS.