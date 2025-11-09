Gaoussou Diakité, l'artiste malien du Lausanne-Sport, est aussi déroutant en interview que dans ses dribbles sur le terrain. Les reproches sur son individualisme? Il s'en amuse... et répond à sa façon.

A 20 ans, Gaoussou Diakité enchante la Tuilière. Mais pas tout le temps... Photo: IMAGO/FC Red Bull Salzburg

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un tir superbe de chaque côté de la pause (45e et 48e) à chaque fois bien sorti par le gardien Francis Uzoho: voilà le bilan offensif concret de Gaoussou Diakité face à l'Omonoia Nicosie, jeudi en Conference League.

L'artiste malien n'a bien sûr pas fait que ça: ses dribbles chaloupés ont fait souffrir les défenseurs du leader du championnat chypriote, mais il n'est pas exagéré de dire qu'il n'était pas dans son meilleur soir. Il n'empêche: la magie qu'il a dans les pieds peut s'exprimer à tout moment et abriter un technicien tel que lui est une bonne nouvelle non seulement pour le LS, mais aussi pour tout le championnat de Suisse.

Le bon choix? Pas toujours

S'il doit encore gagner en efficacité, et qu'Olivier Custodio a raison de rappeler son jeune âge, Gaoussou Diakité, à 20 ans, agace parfois le public, mais aussi son entraîneur et de temps en temps ses coéquipiers, par un individualisme qui le pousse parfois à oublier l'un ou l'autre joueur mieux placé que lui. Il arrive que même si l'angle de tir est bouché, il tente sa chance, avec un espoir de réussite fort peu élevé.

Confronté à ce reproche par Blick à l'issue de la rencontre face à l'Omonoia Nicosie, le Malien ne s'est pas laissé déstabiliser. «Trop individualiste, moi? Oui! Je suis d'accord. Mais je ne vais pas changer. C'est ma personnalité. Je suis comme ça», a-t-il répondu avec conviction et avec bonne humeur. Le message pour la presse et les fans est clair: c'est à prendre ou à laisser, c'est du Diakité. Et c'est évidemment aussi ce qui fait sa force.

Ses qualités, et ce qu'il montre sur la scène européenne (ainsi qu'en Super League) ont en tout cas convaincu Tom Saintfiet, le sélectionneur belge du Mali, de faire appel à lui pour cette trêve de novembre.

«Il m'a appelé mercredi soir. C'est super, je me réjouis d'aller en sélection. Et c'est grâce au Lausanne-Sport que je suis appelé», témoigne Gaoussou Diakité, reconnaissant également envers Peter Zeidler. «Je ne le connaissais pas avant d'arriver à Lausanne, même s'il avait entraîné Salzbourg. On s'est connus ici et je m'entends très bien avec lui, c'est un très bon coach. Il m'aide à progresser.»

Il préfère les grands espaces

L'ascension de Gaoussou Diakité n'est de loin pas encore terminée et, le refrain est connu, il lui reste à confirmer semaine après semaine et à faire parler son talent dans la continuité et quelle que soit la tactique adoptée par l'adversaire. Jeudi, la rudesse et la rigueur des défenseurs de l'Omonoia l'ont un peu perturbé, ce qu'il reconnaît volontiers.

«Ce que j'aime, c'est recevoir la balle dans l'espace. Mais il n'y en avait pas beaucoup... C'est pourquoi je suis descendu plus bas pour venir chercher le ballon et créer des offensives», a-t-il également expliqué, lui qui apprécie jouer sur le synthétique de la Tuilière, même si c'est une première pour moi. «Je me suis déjà bien adapté, oui.» Il aura une nouvelle occasion de le montrer ce dimanche face à Sion, dès 16h30. Pour une nouvelle étape du «Diaki-show»?