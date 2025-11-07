Accroché par l'Omonoia Nicosie jeudi, avec le penalty de la victoire manqué par Olivier Custodio dans les arrêts de jeu, le Lausanne-Sport doit vite enchaîner. Dimanche, déjà, c'est le FC Sion qui débarque à la Tuilière.

Peter Zeidler et le LS sont passés à quelques centimètres de faire carton plein en Conference League. Photo: UEFA via Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Normalement, je devrais vous parler avec neuf points au compteur en ce moment. Parce qu'Olivier Custodio marque dix penalties sur dix. Allez, disons neuf penalties et demi sur dix. Mais c'est prouvé: plus la pause est longue avant de tirer, plus le risque de rater est grand», a analysé Peter Zeidler après le match nul (1-1) du Lausanne-Sport face à l'Omonoia Nicosie ce jeudi en Conference League. Le fait est que le capitaine du LS a vu son penalty de la gagne être détourné dans les arrêts de jeu, face au Kop Sud, lequel a chanté son nom après le match, en preuve d'amour.

«Demain, il aura surmonté cette frustration»

«Je n'ai pas encore parlé avec Olivier. Mais je ne me fais pas de souci pour lui. Il a assez de maturité et d'expérience. Demain, quand il va venir à l'entraînement, il aura surmonté cette frustration. Bien sûr que ça aurait été beau... Assurer la qualification, à Lausanne, devant son public, en marquant le penalty du 2-1, ça aurait été pas mal comme film, mais il est simplement reporté», le console Peter Zeidler, rejoint par les coéquipiers du numéro 10 du LS.

Olivier Custodio a été acclamé par les fans du LS après le match. Photo: keystone-sda.ch

«C'est le premier tireur, le capitaine. Ça arrive de rater, c'est le foot», assure Gaoussou Diakité, lequel était également prêt à tirer. «Mais rien ne dit que j'aurais marqué. J'aurais très bien pu rater aussi», enchaîne le Malien, respectueux de son «grand frère Oli». Même chose chez Karim Sow, avec de belles paroles là aussi: «Qu'est-ce que ça change? Il a eu le courage d'aller tirer, il n'y a rien de plus à dire».

Le chambrage déplacé des joueurs de l'Omonoia

Les Chypriotes, eux, n'ont pas manqué d'essayer de le déstabiliser avant sa tentative, le chambrant même après son raté. «Ils s'y sont tous mis. Les joueurs, le staff... Est-ce qu'ils ont bien fait? Je ne vais rien dire», a commenté Peter Zeidler, qui préfère s'attarder sur la performance de son capitaine. «Il a encore une fois été très bon.»

Le capitaine du LS s'est fait chambrer par les joueurs de l'Omonoia Nicosie après son penalty raté. Fair-play discutable... Photo: keystone-sda.ch

Sur la performance globale de son équipe, l'Allemand a apprécié la deuxième période, moins la première. «Ils nous ont posé quelques problèmes en première mi-temps, c'est clair. On savait que c'était un bon adversaire, même si cette phrase est une banalité. On a joué le leader du championnat chypriote, même si ce n'est pas la Ligue 1 ou la Bundesliga, c'est une bonne équipe. On a concédé trop d'occasions avant la pause, mais on en a eu aussi. Karim Sow et Kevin Mouanga ont fait un bon match, mais il y a eu des espaces dans leur dos, parce qu'on jouait haut. On ne peut pas tout avoir: on attaque et parfois on manque de contrôle, c'est sûr. Mais ce qu'ont montré nos joueurs en deuxième période m'a impressionné, même si on n'a pas eu une dizaine d'occasions. Notre adversaire défendait avec un bloc très bas de onze joueurs», a relevé l'entraîneur du LS, passablement frustré, mais surtout désireux de vite passer à autre chose.

Bryan Okoh sera titulaire dimanche

«Il faut que je revoie le match tranquillement à la vidéo. Je vais sûrement le faire cette nuit encore, même si c'est déjà minuit et que j'ai envie de penser à Sion le plus vite possible. Le scénario est dur pour nous ce soir, mais dans ma tête, désormais, c'est seulement ce match de dimanche. Comment va-t-on récupérer? Qui va jouer? Comment on fait pour battre le FC Sion? Qui doit se reposer au coup d'envoi, parce qu'il est à plat ce soir?» Une seule chose est sûre: Bryan Okoh sera titulaire en lieu et place de Karim Sow, suspendu.

«On sera à nouveau devant notre public. Il y avait près de 10'000 personnes ce soir. On veut faire le printemps en Europe et on va le faire, mais on n'y est pas encore. Là, on tourne la page européenne. On a encore ce match contre Sion, puis la trêve. Et après, le rythme va devenir encore plus fou, dès le match contre Saint-Gall et jusqu'à Noël.»