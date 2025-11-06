Les notes des Lausannois après le nul face à l'Omonoia

Ce jeudi, le Lausanne-Sport a dû se contenter du match nul pour son troisième match en Conference League, face à l'Omonoia Nicosie (1-1). Comparez vos notes avec celles de notre journaliste.

Malgré son penalty raté, Olivier Custodio (tout à gauche) était le meilleur Lausannois ce jeudi. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Barème

6 Excellent

5 Bon

4 Acceptable

3 Mauvais

2 Très mauvais

1 Catastrophique

Karlo Letica 4

Décisif en début de match, mais il n’a pas la main assez ferme sur l’ouverture du score chypriote. Un grand gardien doit être capable de sortir ce genre de ballons, surtout quand il a aussi peu de travail dans un match que le portier croate ce jeudi. Il est justement attendu sur ce genre de ballons. Mais il sauve son match avec un bel arrêt à la 90e.

Brandon Soppy 4

Il a laissé Angelos Neophytou bien seul sur le 0-1, mais il a été bon dans son couloir, que ce soit offensivement ou défensivement. Il devient de plus en plus une valeur sûre au LS et son meilleur poste semble bel et bien être celui de latéral droit, même si Peter Zeidler apprécie le faire jouer un cran plus haut.

Kevin Mouanga 4

Si le LS n’avait pas connu un gros passage à vide après le quart d’heure de jeu, et qu’il n’avait pas laissé autant d’espaces dans son dos, il aurait mérité un 5. Mais il est impossible de faire comme si ces quinze minutes n’avaient pas existé. Costaud pendant la majeure partie du match.

Karim Sow 4

Un carton jaune injuste en première période. Il a livré un bon match, donnant raison à Peter Zeidler de l’associer à Kevin Mouanga en défense centrale. Mais lui aussi a souffert dans son dos pendant ce fameux quart d’heure.

Morgan Poaty 4

Il a été sonné en début de partie, mais est monté en puissance. Son duel à distance avec Sekou Fofana ne semble pas impacter ses performances. Peter Zeidler a vraiment un choix 50-50 à faire à ce poste de latéral gauche.

Jamie Roche 4

Un immense travail de l’ombre, comme toujours avec lui. Il est indispensable à l’équilibre de l’équipe, mais il n’a pas toujours fait les bons choix offensivement.

Olivier Custodio 5

Le capitaine du LS a une fois de plus cette saison été le meilleur homme sur le terrain. A la récupération, à la construction, mais aussi au départ des actions offensives: il était partout. Est-il aujourd’hui plus fort que jamais, à 30 ans? La question mérite d’être posée. Son penalty manqué ne change rien: il a eu le cran d’aller tirer.

Nathan Butler-Oyedeji 3

Une première mi-temps trop discrète à mi-terrain. Il a couru, mais n’a rien apporté offensivement. L’Anglais est logiquement sorti à la pause pour faire entrer Nicky Beloko.

Beyatt Lekoueiry 3

Un ou deux dribbles, mais bien trop peu d’influence dans le jeu. La défense chypriote l’a éteint. Il est sorti à la pause, remplacé par Alban Ajdini.

Theo Bair 4

Pas grand-chose en première période. Lui qui préfère les grands espaces aux petits périmètres a peiné à exister face à la défense chypriote. Il égalise avec pas mal de chance, mais il a eu le mérite de la provoquer. Utile dos au but, comme toujours. Pas un très bon match, mais pas un match insuffisant.

Gaoussou Diakité 4

De la magie, des mauvais choix, deux frappes splendides à la 45e et à la 47e, des dribbles déroutants, des passes dans le vide, des excès d’individualisme… L’artiste malien a été fidèle à lui-même, dans le positif comme dans le négatif. D’une minute à l’autre, il mérite un 6, puis un 2. Du coup, 4.

Alban Ajdini 4

Entré à la pause. Il a beaucoup bossé pour l’équipe, prenant place plus bas que d’habitude, et il a fait preuve d’un état d’esprit irréprochable. Difficile de lui reprocher de ne pas avoir été décisif pendant quarante-cinq minutes, vu qu’il a joué loin du but adverse.

Nicky Beloko 4

Entré à la pause. Une apparition correcte pour le milieu de terrain camerounais. Beaucoup de ballons sont passés par lui.