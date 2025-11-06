DE
Naufrage à Thessalonique
Young Boys laminé par le PAOK

YB n'est pas parvenu à imiter Bâle lors de la 4e journée d'Europa League. A Thessalonique, les Bernois ont été humiliés 4-0 par le PAOK.
Publié: 06.11.2025 à 23:07 heures
Écouter
Le PAOK a humilié YB ce jeudi soir.
Le deuxième match de Gerardo Seoane sur le banc d'YB ne s'est pas passé comme prévu. Après avoir obtenu un bon nul contre Bâle en championnat de Super League, les joueurs de la capitale ont sombré.

Il faut dire qu'ils ont dû disputer presque toute la rencontre à dix contre onze, puisque Gigovic a été expulsé dès la 5e. Les Grecs ont sagement attendu leur moment et ouvert le score à la 54e par Bianco. Le 2-0 est tombé à la 67e, le 3-0 à la 72e et le 4-0 à la 76e.

Les Jaune et Noir espéraient certainement récolter secrètement le point du nul dès le moment où Gigovic a rejoint les vestiaires prématurément, mais les Grecs ont su profiter de leur évidente supériorité dans le jeu.

Ce deuxième revers fait reculer YB au classement. Avec six points et un mauvais goal average, les joueurs de Seoane sont au-delà de la 20e place.

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
4
8
12
2
SC Fribourg
SC Fribourg
4
5
10
3
Ferencvaros
Ferencvaros
4
4
10
4
Celta Vigo
Celta Vigo
4
5
9
5
SC Braga
SC Braga
4
4
9
6
Aston Villa
Aston Villa
4
4
9
7
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
4
3
9
8
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
4
4
8
9
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
4
4
8
10
PAOK Salonique
PAOK Salonique
4
3
7
11
SK Brann
SK Brann
4
3
7
12
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
4
1
7
13
KRC Genk
KRC Genk
4
1
7
14
FC Porto
FC Porto
4
0
7
15
Fenerbahce
Fenerbahce
4
0
7
16
Panathinaïkos
Panathinaïkos
4
1
6
17
FC Bâle
FC Bâle
4
1
6
18
AS Rome
AS Rome
4
1
6
19
Lille OSC
Lille OSC
4
0
6
20
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
4
0
6
21
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
4
-1
6
22
Young Boys
Young Boys
4
-4
6
23
Nottingham Forest
Nottingham Forest
4
1
5
24
Bologne FC
Bologne FC
4
0
5
25
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
4
-2
4
25
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
4
-2
4
27
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
4
-3
4
28
FC Salzbourg
FC Salzbourg
4
-2
3
29
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
4
-3
3
30
Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
4
-4
3
31
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
4
-4
3
32
FC Utrecht
FC Utrecht
4
-4
1
33
Malmö FF
Malmö FF
4
-5
1
34
Maccabi Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
4
-7
1
35
OGC Nice
OGC Nice
4
-5
0
36
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
4
-7
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
