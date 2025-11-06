Young Boys laminé par le PAOK

Le deuxième match de Gerardo Seoane sur le banc d'YB ne s'est pas passé comme prévu. Après avoir obtenu un bon nul contre Bâle en championnat de Super League, les joueurs de la capitale ont sombré.
Il faut dire qu'ils ont dû disputer presque toute la rencontre à dix contre onze, puisque Gigovic a été expulsé dès la 5e. Les Grecs ont sagement attendu leur moment et ouvert le score à la 54e par Bianco. Le 2-0 est tombé à la 67e, le 3-0 à la 72e et le 4-0 à la 76e.
Les Jaune et Noir espéraient certainement récolter secrètement le point du nul dès le moment où Gigovic a rejoint les vestiaires prématurément, mais les Grecs ont su profiter de leur évidente supériorité dans le jeu.
Ce deuxième revers fait reculer YB au classement. Avec six points et un mauvais goal average, les joueurs de Seoane sont au-delà de la 20e place.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Midtjylland
4
8
12
2
SC Fribourg
4
5
10
3
Ferencvaros
4
4
10
4
Celta Vigo
4
5
9
5
SC Braga
4
4
9
6
Aston Villa
4
4
9
7
Olympique Lyonnais
4
3
9
8
Viktoria Plzen
4
4
8
9
Real Betis Balompié
4
4
8
10
PAOK Salonique
4
3
7
11
SK Brann
4
3
7
12
Dinamo Zagreb
4
1
7
13
KRC Genk
4
1
7
14
FC Porto
4
0
7
15
Fenerbahce
4
0
7
16
Panathinaïkos
4
1
6
17
4
1
6
18
AS Rome
4
1
6
19
Lille OSC
4
0
6
20
Vfb Stuttgart
4
0
6
21
Go Ahead Eagles
4
-1
6
22
4
-4
6
23
Nottingham Forest
4
1
5
24
Bologne FC
4
0
5
25
Étoile Rouge Belgrade
4
-2
4
25
SK Sturm Graz
4
-2
4
27
Celtic Glasgow
4
-3
4
28
FC Salzbourg
4
-2
3
29
Feyenoord Rotterdam
4
-3
3
30
Ludogorets Razgrad
4
-4
3
31
Fotbal Club FCSB
4
-4
3
32
FC Utrecht
4
-4
1
33
Malmö FF
4
-5
1
34
Maccabi Tel Aviv
4
-7
1
35
OGC Nice
4
-5
0
36
Glasgow Rangers
4
-7
0