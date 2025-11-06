Souverain jusqu'ici sur la scène européenne, le Lausanne-Sport a été accroché (1-1) par l'Omonoia Nicosie ce jeudi. Même s'il ne les satisfait pas, surtout avec le penalty manqué par Olivier Custodio en fin de match, ce point pourrait compter pour les Lausannois.

Brandon Soppy dispute le ballon à Tasos Chatzigiovanis: comme attendu, tout n'a pas été facile pour le LS ce jeudi face à l'Omonoia Nicosie. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quel caractère a eu Olivier Custodio pour aller tirer ce penalty dans les arrêts de jeu, alors que les Chypriotes faisaient tout leur possible pour déstabiliser le capitaine du LS! Malheureusement pour lui, le meilleur joueur sur le terrain a buté face au gardien nigérian Francis Uzoho et n'a donc pas pu offrir la victoire à son équipe. Que l'histoire aurait été belle avec ce penalty transformé face à ses supporters. Que la fête aurait été longue…

Le Kop Sud a d'ailleurs eu la délicatesse, et la bonne idée, de chanter son nom à la fin du match, autant pour lui remonter le moral que pour lui signifier que ce n'était pas un penalty manqué qui allait changer quoi que ce soit à l'amour des supporters pour leur capitaine.

Mais les faits sont là: devant 9873 spectatrices et spectateurs, une affluence plus qu'appréciable, et dans une belle ambiance une nouvelle fois, le Lausanne-Sport n'a cette fois pas pu prendre les trois points et enflammer la rencontre comme il l'entendait. Les joueurs de Peter Zeidler ont en effet dû se contenter d'un point face à un Omonoia Nicosie très accrocheur. Ce match nul, s'il est décevant, pourrait tout de même compter à l'heure du décompte final.

Un incroyable passage à vide pour le LS

Après avoir dominé le début de match, Lausanne a connu un effroyable passage à vide entre le quart d'heure de jeu et la demi-heure, en gros, faisant passer son adversaire chypriote pour le Real Madrid de Karim Benzema pendant quelques minutes. L'Omonoia a multiplié les occasions nettes, soit ne trouvant pas le cadre, soit butant sur un Karlo Letica très à son affaire. Le LS, sans exagérer, aurait pu concéder trois fois l'ouverture du score et a d'ailleurs craqué à la 32e sur une tête d'Angelos Neophytou, de loin l'attaquant le plus dangereux sur le terrain en première période, les deux équipes confondues.

Karlo Letica, pas irréprochable sur le 0-1

Brandon Soppy, en venant serrer au centre, n'a pas eu l'idée du siècle (ni même de la soirée) sur ce coup, laissant libre l'attaquant de l'Omonoia, mais Karlo Letica aurait dû avoir la main largement plus ferme pour détourner son coup de tête. Erreur partagée, mais surtout 1-0 pour les visiteurs, pour le plus grand plaisir de leur impressionnant parcage, rempli de 500 fans tout de vert vêtus.

Karlo Letica n'a pas eu la main assez ferme sur le but d'Angelos Neophytou. Photo: keystone-sda.ch

Cette réussite, paradoxalement, a fait du bien au Lausanne-Sport, puisque les Chypriotes ont alors reculé, encore bien plus qu'en début de match, et laissé le ballon aux Lausannois, lesquels sont arrivés à la pause avec 62% de possession. Theo Bair a d'ailleurs pu égaliser d'une frappe très excentrée, déviée par... deux défenseurs chypriotes à la suite avant de tromper le malheureux Francis Uzoho, pas terrible sur ce coup (1-1, 39e).

Theo Bair vient d'égaliser à la 39e et célèbre avec son capitaine Olivier Custodio. Photo: keystone-sda.ch

Le gardien nigérian a pu se rattraper sur une frappe de Gaoussou Diakité à la 45e, sa jolie envolée venant démontrer à tout le stade qu'il était un gardien de qualité. 1-1 à la pause.

Le LS attaque face à son kop en deuxième période

Peter Zeidler, mécontent de ce qu'il avait vu et en attendant plus de ses joueurs, a fait entrer à la pause Alban Ajdini et Nicky Beloko, pour les trop discrets Nathan Butley-Oyedeji et Beyatt Lekoueiry. Le Mauritanien avait réussi un tour de magie dimanche au Letzigrund en dribblant toute la défense du FCZ pour inscrire le but de la victoire du LS. Ce jeudi, il a joué un autre tour, moins sympa: celui de la disparition. L’homme invisible.

L'Omonoia Nicosie n'a fait que défendre après la pause

Lausanne, face à son kop, repartait bien dans la deuxième période, se créant une belle occasion par Gaoussou Diakité, encore lui, mais Francis Uzoho était une nouvelle fois à la parade (47e), d'un arrêt à la Ike Shorunmu pour les puristes. Dès lors, les joueurs de l'Omonoia, qui avaient tout de même essayé de sortir quelques fois en première période, ne cherchaient cette fois même plus à faire semblant: il était clair que ce point leur convenait et qu'ils allaient tenter de le défendre.

La deuxième période n'a été qu'une attaque-défense, avec une seule demi-frayeur pour le LS avec un but chypriote logiquement refusé pour une faute préalable (65e). La dernière demi-heure n'a rien donné de bien fou, avec un LS qui peinait à mettre du rythme jusqu'à la toute dernière minute des arrêts de jeu et à une faute de main du capitaine chypriote Ioannis Kousoulos. Olivier Custodio a manqué le penalty tt il en éprouvera des regrets. Mais il n'a pas à avoir honte de son match, bien au contraire.

Sion en visite dimanche à la Tuilière

Les Lausannois continuent leur parcours fou ce dimanche face à Sion (coup d'envoi à 16h30 à la Tuilière) avant de pouvoir souffler un peu, enfin, avec la trêve des équipes nationales. Ensuite, il sera temps d'affronter le calendrier qui les mènera à la fin de l'année, avec un dernier match de Super League prévu le 21 décembre face à Lucerne. Mais pour arriver à Noël, il faudra en passer par le championnat, trois matches de Conference League (dont deux déplacements) et la Coupe de Suisse à Yverdon!